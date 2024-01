La actriz Lux Pascal se robó las miradas al acudir a los Premicos Emmy 2024, en Los Ángeles, para acompañar a su hermano Pedro Pascal.

La también modelo se lució con un espectacular vestido negro de cola de sirena, escote halter y espalda descubierta.

Lux, de 31 años de edad, complementó su look con unos pendientes plateados y unas pulseras a juego.

Lux Pascal fue la acompañante de su hermano Pedro Pascal para los Emmys 2024. Foto: AFP

Por su parte, Pedro Pascal llevó un conjunto de Valentino, con pantalones negros, suéter oscuro y camisa clara. Además sigue usando el cabestrillo con el que se le vio desde Año Nuevo por una pequeña lesión en el brazo.

El chileno subió al escenario para presentar la categoría a Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama y bromeó con que Kieran Culkin le "dio una paliza", en referencia el chiste que hizo el hermano de Macaulay Culkin al ganarle el Globo de Oro al protagonista de The Last of Us.

Pedro Pascal estuvo nominado a los Premios Emmy 2024 por Mejor Actor Principal en Serie de Drama, pero como ocurrió con los Golden Globes, el galardón se lo arrebató Culkin.

La ceremonia estuvo llena de celebridades además de Pedro y Lux Pascal. A los Emmys también acudieron Diego Luna, Selena Gómez, Jason Sudeikis, Tom Hiddleston, Katherine Heigl y Jenna Ortega, así como Travis Barker y Kourtney Kardashian.

¿Quién es Lux Pascal, la hermana de Pedro Pascal?





El actor de The Last of Us tiene un fuerte vínculo con su hermana Lux, a quien apoya de forma incondicional.

En 2021, Lux reveló que se identificaba como mujer transgénero, que había comenzado la terapia de reemplazo hormonal y declaró que dejaría de llamarse Lucas. Antes de su declaración, alcanzó la fama al interpretar el papel de Felipe Miller en a serie Los 80. También participó en producciones como Juana Brava, La Jauría y Veinteañero a los 40.

Además de estudiar actuación en la reconocida Escuela Juilliard de Nueva York, también compartió créditos con su hermano Pedro Pascal en la serie Narcos.