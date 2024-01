Selena Gomez causó sensación durante su paso por la alfombra roja de los Emmy 2024 al desfilar ataviada con un elegante vestido strapless de transparencias.

La prenda que usó presentó un diseño strapless con elementos bordados en forma de plumas rojas escarlata sobre malla transparente. El vestido contó con una falda de corte sirena que destacó su cinturita y un corsé de escote asimétrico.

Combinó el atuendo con un par de zapatillas negras puntiagudas, así como un collar con una llamativa piedra rosada, pendientes de diamantes y discretos anillos a juego.

Hizo alarde de su belleza con maquillaje que la hizo ver como una muñeca de porcelana, con piel suave y rasgos definidos; usó labial color vino, sombras marrones, blush rosado y un fino cat eye negro; su cabello se mostró peinado en un ajustado moño alto con flequillo de lado.

Selena Gomez arrasa en los Emmy con elegante vestido strapless de transparencias. Foto: AP

La actriz, de 30 años, arribó a la entrega de premios acompañada de sus coprotagonistas en Only Murders in the Building, Martin Short y Steve Martin. Los actores posaron sonrientes ante las cámaras y poco después se unieron al resto de invitados.

La serie de Selena Gomez está nominada en los Emmy a mejor serie de comedia, mientras Martin Short está nominado como mejor actor principal en una serie de comedia.

Selena Gomez ha estado activa durante esta temporada de premios, al haber asistido a los Golden Globes, a los AFI Awards Luncheon, a la 3rd Annual Academy Museum Gala y a los Critic's Choice Awards.

A la par, se confirmó que la actriz y cantante protagonizará la película biográfica de Linda Ronstadt, considerada la primera mujer latina en tener éxito en la música inglesa.

El filme seguirá la autobiografía de la cantante llamada Simple Dreams, publicada en 2013, y en la que se cuenta la vida de la artista nacida en una familia mexicana-estadounidense en Arizona.

Esta película es uno de los múltiples proyectos que tiene Selena en puerta y por los que abandonará su carrera como cantante, según contó en una entrevista en el podcast Smartless.

Selena dijo: “Creo que tengo en mí un disco más, pero ya estoy cansada de la música”.

