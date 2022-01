Ella es Maralee Nichols, la mujer con la que Tristan Thompson tuvo un bebé

Tristan Thompson confirmó, a través de un comunicado hecho en Instagram, su nueva paternidad compartida con Maralee Nichols, la entrenadora fitness con la que se involucró cuando tenía una relación con Khloé Kardashian.

La estrella de la NBA admitió que tuvo un hijo con Nichols después de someterse a una prueba de paternidad cuando el bebé nació, hace unos días.

“Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amigable”, dijo Thompson en sus stories de Instagram.

“Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en privado como en público”, continuó.

En una segunda story le dedicó un mensaje a Khloé y reconoció la forma en que la lastimó con su última infidelidad y se disculpó por los anteriores engaños.

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años”, añadió.

Reconoció sus múltiples errores durante la intermitente relación que sostuvo con Kardashian hasta que se reveló su reciente infidelidad diciendo que sus acciones “ciertamente no se han alineado” con la forma en que la ve como mujer, madre de su hija y exnovia.

“Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que pueda pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, concluyó.

En una declaración para UsWeekly, Harvey Englander, abogado del jugador, reconoció que nunca hubo dudas sobre su paternidad y que Tristan hizo declaraciones “falsas y difamatorias” sobre la madre de su recién nacido durante los últimos meses.

¿Quién es Marlee Nichols?

Maralee, de 31 años, es una modelo y entrenadora fitness que se involucró con Tristan en marzo pasado, durante las celebraciones del cumpleaños de éste en Houston, Texas.

El nuevo bebé nació el pasado 1 de diciembre, en medio de disputas y demandas por la paternidad no reconocida en ese entonces.

Supuestamente, Maralee presentó una demanda por manutención, así como reembolso de los gastos médicos y costos relacionados con el embarazo, cuando se revelaron los detalles de la demanda, Tristan negó los hechos y trató de tomar medidas legales y personales para evadir la responsabilidad.

En una entrevista con E! News Nichols rompió el silencio con relación a Thompson y su aventura pasajera.

Dijo que ella no sabía que en ese entonces Tristan mantenía una relación con Khloé. Se conocieron en 2020 y él le dijo que “estaba soltero y que era un padre compartido”.

“Nunca me habría involucrado con Tristan si hubiera pensado que él estaba en una relación”.

Agregó que ella no buscaba fama ni una relación romántica con el jugador de la NBA, sólo pedía que se hiciera responsable económicamente, que lo reconociera y que su objetivo principal era criar a su bebé “en un entorno seguro, saludable, amoroso y privado”.

