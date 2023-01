“Ella factura”; Adamari López defiende a Shakira de quien la llama “ardida”

Como lo han hecho muchas fanáticas y amigas, Adamari López ha expresado su apoyo a Shakira y la ha defendido de los comentarios que la describen como “ardida” por haber escrito una canción contra su ex, Gerard Piqué, y su actual novia, Clara Chía.

Durante el segmento de Picante y Explosivo de su programa de televisión Hoy Día, la puertorriqueña defendió el punto de Shakira de hablar sobre lo sucedido en su relación con Piqué, así como de su engaño con Chía, en la canción Sessions 53 junto al productor Bizarrap.

Asimismo, se dirigió a sus desertores para pedirles que no la llamen ardida por crear música con base en sus experiencias amorosas, ya que, más que ser canciones de despecho, son el medio ideal con el que “ella factura dinerito”.

“Puede pensarse todo el mundo que ella está ardida, pero miren, está facturando dinerito y está trabajando, que es lo que ella sabe hacer con su música”, dijo.

Agregó que dicho método de dejar de llorar por relaciones fallidas y ponerse a facturar para poder comprar “cositas” le ha funcionado mejor, en especial después de su rompimiento con Tony Acosta.

En otro momento se declaró “Team Shakira” durante un live que hacía con sus fanáticos.

“Me están preguntando si soy team Shakira pues por supuesto que soy team Shakira, como mujer me identifico con ella, me encanta su música, en muchas ocasiones que he cantado sus temas, me hacen bailar, me hacen feliz, me hacen reír, me han hecho llorar, me han hecho pensar y este tema con Bizarrap no es la excepción”, dijo

Y agregó que se identifica con Shakira y con sus letras: “Creo que todas en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por una dificultad o por una desilusión amorosa y pues nos sentimos identificadas cuando una mujer pasa por una situación difícil y vemos a lo mejor similitudes de cosas que nos han pasado a nosotros, no tiene que ser en el momento, sino situaciones que nos han pasado”.

Mientras Shakira disfruta de su éxito mundial, Piqué continúa recibiendo críticas y odio por parte de los fanáticos.

Empeoró la polémica al compartir la primera fotografía oficial de novios con Clara Chía en redes sociales.

Sin escribir nada en el pie de foto, Piqué presumió a su conquista con una selfie para la que posaron con los rostros juntos y medias sonrisas, discretas, pero orgullosas por su relación.

La fotografía fue publicada en medio de sus fracasos empresariales con la Federación Internacional de Tenis, la Copa Davis y Rakuten, así como sus supuestas infidelidades hacia Chía y críticas por explotar la imagen de uno de sus hijos durante una transmisión streaming.