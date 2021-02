Ellos son los hijos, esposa y padres de Tom Brady

Tom Brady buscará este fin de semana su séptimo anillo del Super Bowl y como en cada partido, su familia es su mayor apoyo. Su esposa Gisele Bündchen y sus hijos salieron de la casa que tienen en Florida hace más de 10 días para que el mariscal de campo pudiera enfocarse en el juego.

Los padres de Brady, quienes se acaban de recuperar del Covid-19, regresarán a Tampa Bay un día antes del Super Tazón, al igual que Bündchen y sus tres hijos, para apoyarlo durante el juego más importante de la temporada.

Al ganar la final de la Conferencia Nacional de NFL con los Buccaneers de Tampa Bay, el jugador corrió a las gradas para celebrar la victoria con Jack, su hijo mayor. La imagen se viralizó entre los fanáticos de Tom en redes sociales.

Father before everything.@TomBrady celebrated Super Bowl #10 with his #1 fan pic.twitter.com/ff0GXPaOt7