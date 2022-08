Elon Musk rechaza cirugía de orejas de elfo y colmillos de vampiro a Grimes

Si bien Elon Musk y Grimes ya no están románticamente juntos, comparten a sus dos pequeños hijos X Æ A-12, nacido en 2020, y Exa Dark Sideræl, nacida en 2021 a través de una madre sustituta.

Estos vínculos han hecho que sigan en contacto y lleven una buena relación, tanto es así que suelen hablar abiertamente en redes sociales y tratarse como buenos amigos.

En una reciente interacción de ambos en Twitter, Elon rechazó el deseo de la cantante de hacerse ciertas cirugías estéticas.

La cantante, de 34 años, hizo una encuesta en su cuenta de Twitter para que sus fanáticos opinaran sobre algunas posibles cirugías que deseaba hacerse, entre ellas una modificación estructural de las orejas para imitar orejas de elfo y “tapas de dientes de vampiro”.

“Hace 2 años hice una cita con un gran cirujano plástico, pensé que podría querer cambiar las cosas a mediados de los 30, pero luego lo olvidé y nunca pensé en lo que debería hacer. ¿Alguna modificación facial que crean que me quedaría bien? (Las orejas de elfo no son una opción, esa es una misión aparte)”escribió Grimes.

Also does anyone know anyone great/ safe/ reliable ppl who could do vampire teeth caps on me in Austin or la?



Also, any reputable elf ear modifiers in either of these cities? (Still debating this surgery cuz cartilage doesn’t heal so it requires permanent stitches)