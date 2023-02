La actriz Elsa Pataky fue captada por paparazzis mientras se divertía en la playa de Byron Bay's Wategos, ubicada en Australia.

Deslumbró ataviada con un ajustado traje de baño negro de Spell And The Gypsy Collective, que tenía escrito la palabra 'Gypsy' al frente en letra cursiva.

Dejó a la vista su figura atlética y torneada, fruto de largas jornadas de ejercicio y de una alimentación saludable. Soltó su cabellera rubia mojada y presumió su rostro sin maquillaje.

Elsa Pataky 'roba miradas' con traje de baño en la playa

Foto: Grosby Group

La estrella de 44 años de edad completó su look con un sombrero ancho, candenas de oro y brazaletes. Fue vista mientras cargaba tablas de surf para desafiar las olas del océano junto a sus hijos: India Rose, de siete años, y los gemelos Tristan y Sasha, de seis.

La familia completa se mudó a Australia en 2014, después de estar viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos. Elsa Pataky y Chris Hemsworth compraron una mega mansión de 20 millones de dólares para tener una vida placentera y relajada.

Rutina de ejercicios de Elsa Pataky

La actriz de Rápidos y Furiosos constantemente es vista en la playa, donde presume los resultados de sus rutinas de ejercicio. Comparte consejos de vida saludable en su libro: Strong: How to Eat, Move and Live with Strength and Vitality (2019).

Realiza tres sesiones intensas de entrenamiento con pesas de 30 minutos por semana; cuando termina hace ejercicios de estiramiento. Pero sobre todo, practica yoga.

“El yoga hizo una gran diferencia en mi cuerpo. Es como otro tipo de energía y también funciona para la mente. Al final tienes ese momento para recostarte cinco minutos. Es como una meditación”, dijo a Women's Health en 2019.

Elsa Pataky también incorpora el boxeo a su rutina como ejercicio aeróbico y está acostumbrada a hacer abdominales desde una edad temprana. Además, desde que vive en Australia, ama nadar y surfear.

De acuerdo con Women’s Health, su entrenamiento de glúteos es el siguiente:

Elevación de glúteos con una sola pierna, 20 segundos cada pierna.

Mancuernas, 20 segundos.

Estocadas con mancuernas, 20 segundos cada pierna.

Saltos en cuclillas TRX, 40 segundos.

Lanzamientos de isquiotibiales con pelota de ejercicio, 40 segundos.

Sentadillas caminando con bandas, 20 segundos en cada sentido.

Retrocesos de glúteos con bandas, 20 segundos en cada pierna.

Repetir durante 4 rondas, 20 segundos de descanso entre rondas.

Mira las fotos de Elsa Pataky en la galería superior.