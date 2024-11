Aunque la familia de Ángela Aguilar se ha limitado a dar su opinión sobre las polémicas que enfrenta por su matrimonio con Christian Nodal, su hermano Emiliano Aguilar rompió el silencio con un controversial comentario que llamó la atención de los usuarios porque “no la defendió” del bullying.

En entrevista para Planeta Radio, el primogénito de Pepe Aguilar fue cuestionado sobre los problemas de su hermana, conocida como ‘la princesa de regional mexicano’, pero además de asegurar que la controversia también le llegó a él, afirmó que la joven ya está grande y puede enfrentar la situación.

“Ya está grande, Ángela, como para tomar sus propias decisiones, para tropezarse, para levantarse, para limpiarla y todo. A mí también me han puesto en el ojo del huracán, pero yo sigo firme”, comentó.

Durante el programa, también emitió un consejo para la joven de 21 años, sin embargo, fue criticado por supuestamente no apoyarla como lo hacen sus demás hermanos, luego de que señaló que se debería “aguantar” porque cada persona asume la responsabilidad de sus acciones.

“El único consejo que yo le doy, se va a escuchar muy mal, pero pues aguántese. No lo digo como falta de respeto, pero pues aguántese, todos en la vida batallamos con cosas, todos en la vida tienen peores cosas que nosotros. Uno tiene que asumir sus propias responsabilidades y acciones”, apuntó.

Los comentarios salen a la luz después de que la intérprete de ‘Qué Agonía’ fue abucheada al salir de los Latin Grammy en Miami, Estados Unidos y de que durante su participación en los Kids Choice Awards fue recibida por el público con gritos con el nombre de Cazzu. Al respecto, usuarios en redes sociales afirman que Emiliano debería tener más apoyo porque es el único de la Dinastía Aguilar “con los pies en la tierra”.

Emiliano Aguilar quiere colaborar con Cazzu

Emiliano Aguilar, quien es hijo de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, ha mostrado su gusto por la carrera artística de Cazzu, sin importar que se trate de la expareja de su cuñado y de las controversias que la vinculan con su hermana.

En un comienzo, el joven mexicano comentó las fotos de la cantante argentina con fuegos y coronas, pero ahora, también afirmó que escucha su música desde antes de la polémica.

“A mí me gusta mucho su música, yo de hecho antes de que todo este ped* pasara, yo escuchaba a Cazzu porque me gusta su música. Cuando yo le mando mensajes no es para causar polémica”, señaló.

Aunque en anteriores entrevistas se mantenía escéptico sobre colaborar con la ‘Nena Trampa’, en su más reciente aparición aseguró que sin pensarlo, haría una canción con ella si tuviera la oportunidad, porque son problemas que “nada tienen que ver” con él.

“A mí sí me gusta como canta y si hubiera una oportunidad de hacer una rola con ella, definitivamente, sin pensarla, 100% yo me la aviento porque la verdad a mí me gusta su música”, reveló.