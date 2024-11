Si no es por su esposo Christian Nodal y la forma en que se separó de Cazzu para salir con ella, es por sus comentarios, pero en los últimos meses Ángela Aguilar no deja de generar polémica mediática.

Recientemente, en redes sociales, los chilenos expresaron su enojo contra la hija de Pepe Aguilar por haberle atribuido una famosa frase a su abuela Flor Silvestre que, se alega, es parte del legado que dejó Violeta Parra, una cantante y compositora oriunda de Chile.

Según reclaman los chilenos, la frase que dijo Aguilar en los premios de la mujer del año “Como diría mi abuela, Flor Silvestre, ‘Gracias a la vida que me ha dado tanto’” fue escrita y pronunciada originalmente por Parra en 1966 en la canción folclórica Gracias a la vida.

Si bien la premiación en la que dijo la frase fue hace poco más de una semana, durante los últimos días en redes sociales los chilenos han expresado su enojo contra Ángela en cada oportunidad que se les presenta como en las publicaciones que ésta misma ha puesto en Instagram.

La ola de críticas incluyen comentarios de reclamo por atribuir la famosa frase a la persona equivocada, así como burlas por intentar robarse una frase “como le robó el esposo a Cazzu”.

“Da unas disculpas públicas por confundir a Violeta Parra con la moza de tu abuela”, “Ángela Aguilar ya se metió con Chile. ‘Gracias a la vida que me ha dado tanto’ es de Violeta Parra y no de su abuela”, “Silencien a Ángela Aguilar y fúnenla de por vida, qué mujer tan insoportable, no nos representa en lo absoluto”, “Solo un detalle… eso no es de su abuela, es de Violeta Parra, ícono chileno. ¿Será que en esa familia la abuela roba frases y la nieta, maridos?”, son algunos comentarios que inundan las redes sociales.

Otros comentaristas de X (antes Twitter) dijeron que Ángela siempre dice algo controversial para seguir dentro de la conversación mediática y las tendencias, justo cuando “la estamos olvidando”, pero no se da cuenta que “cada vez que abre su bocota” lo hace para decir cosas que “hunden su carrera”.

Ángela Aguilar amenaza con acciones legales a sus haters

La respuesta de los chilenos en torno a esta frase se da en medio de otra controversia originada por un video antiguo de Ángela en el que lanza amenazas a los internautas por el hate que suele recibir.

Al parecer este video data de la polémica que se desarrolló cuando la hija menor de Pepe Aguilar se dijo ser 25 por ciento Argentina, aunque el dato no está claro ya que los videos de dicha entrevista están cortados.

En el clip, Ángela dijo que tomaría acciones legales por el odio y las faltas de respeto que recibía a diario en redes sociales y que su tía sería la encargada de defenderla. Aguilar, de 21 años dijo: “A mí me faltaron al respeto y por ende voy a actuar ahora sí que con todo el peso de la ley y pues mi tía es mi abogada entonces imagínate, osea, entonces pues nada yo creo que tengo una gran responsabilidad, una plataforma bastante grande, hay mucha gente que me apoya, que me quiere y yo creo que vivo en privilegio, la fortuna de tener una familia que me adora, que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan”.