Cynthia Klitbo, la famosa actriz mexicana que aparece en ‘Teresa’, reveló que fue víctima de un acto ilícito que le ocasionó problemas financieros y que además de perjudicar su estabilidad económica, puso en riesgo los estudios de su hija, Elisa Fernanda Lira Klitbo, quien sueña con ser actriz como su madre.

A través de una transmisión en vivo en redes sociales, la actriz originaria de Zacatecas, compartió que se encuentra en una situación complicada, luego de que le vaciaron sus cuentas de ahorro de Estados Unidos.

Aunque no reveló detalles de lo que sucedió, ni la forma en la que fue víctima del delito, aseguró que se trató de un ataque virtual debido a que es una mujer con pocos conocimientos cibernéticos.

“Ha estado muy dura la situación porque aparte, cero cibernética, me engañaron como viejita que soy y me vaciaron la cuenta de mis ahorros de Estados Unidos. No importa, los bienes son para solucionar los males", señaló.

Cynthia Klitbo se encuentra sin trabajo

Al borde del llanto, Klitbo también abrió su corazón con sus seguidores para afirmar que “ha estado duro” lo que atraviesa y que en la actualidad se encuentra en medio de una crisis financiera, debido a que hubo un paro en la producción en la que iba a trabajar: “Confió en Dios en que pronto vamos a tener una chamba”, dijo.

Durante su declaración, señaló que los problemas escalaron a un nivel significativo y ahora, para poder garantizar los estudios profesionales de su hija, deberá vender una de sus propiedades y comenzar a gastar menos en ropa, como hasta ahora lo ha hecho.

“Si ustedes supieran cuantos vestidos yo reciclo, yo no me voy a comprar ropa, yo no uso zapatos de 50 mil pesos, yo uso ropa realmente barata porque estoy pagando hipoteca, tengo una hija aquí en Estados Unidos... He pasado muchas noches en vela, pero afortunadamente siempre ahorre en tabiques”, comentó.

La actriz, quien suele protagonizar papeles de villana, afirmó que se siente orgullosa de su hija porque “no toma, no se droga y no se va a fiestas”, por el contrario, busca lograr sus sueños con calificaciones sobresalientes. Tras la crisis y en caso de que la joven no logre conseguir una beca, tendrán que regresar a México.

“De México salen actores que se exportan al mundo entero. Yo, en lo personal, sería muy feliz si estudiara en cualquier escuela de actuación, porque tenemos grandes instituciones como La Casa del Teatro, el CUT, Casa Azul y, por supuesto, el CEA”, señaló.

¿Quién es Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo, originaria de Zacatecas, es una actriz mexicana egresada de Bellas Artes, que se consagró como una de las actrices más importantes tras su paso por novelas de gran prestigio. Aunque suele protagonizar diferentes papeles, adquirió popularidad por ser la villana en producciones como ‘La Dueña’ o ‘El Privilegio de Amar’.