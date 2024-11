Christian Nodal habría defendido a su esposa Ángela Aguilar de todas las maneras posibles luego de que Cazzu dijera que la joven había mentido en su versión de los hechos: el cantante de regional mexicano además de hacer el live en redes sociales para lanzarse en contra de su ex, también habría buscado “venganza” por la vía económica: le habría quitado a la argentina 9 millones de dólares por hablar de Ángela, así lo aseguró un periodista.

El escándalo que rodea a la familia Aguilar y a Christian Nodal parece no tener fin ya que cada vez se dan a conocer más detalles de lo que está atravesando una de las dinastías musicales más famosas de México. Ángela Aguilar, Nodal y Pepe Aguilar han enfrentado, en las últimas semanas, varios desencuentros con el público, desde abucheos hasta una petición de firmas en la que se pedía no reconocer a la joven de 21 años como la “Mujer del año”.

Si bien, el público mostró su descontento hacia la pareja desde que anunciaron su romance dos semanas después de que el cantante de “Adiós Amor” rompiera con Cazzu, la situación empeoró cuando la famosa argentina salió a contar su versión de los hechos y dijo que Ángela mintió, pues ella se enteró de su relación con Nodal a través de las redes sociales; además, le pidió no asegurar que “ningún corazón se había roto” pues ella quedó destrozada tras separarse del papá de su hija Inti.

Pero tal parece que el que Cazzu se atreviera a hablar de Ángela Aguilar le salió caro ya que un periodista de espectáculos informó que Nodal le habría quitado 9 millones de dólares a la famosa cantante debido a que rompió el acuerdo de confidencialidad que supuestamente tenían.

En el programa de Maxine Woodside, el periodista de espectáculos Ernesto Buitrón, comentó que en Argentina circula información sobre la cantidad de dinero que el cantante de regional mexicano le habría exigido a la mamá de su hija Inti.

Según Buitrón, Cazzu habría roto un acuerdo de confidencialidad que Nodal le hizo firmar durante su separación; una de las cláusulas le impedía hablar o revelar detalles sobre su rompimiento.

“Dicen que le dio baje, Max, que 9 millones de dólares, hay un rumor por ahí que le dio baje, porque en teoría, cuando se separan habría un contrato de confidencialidad… y que aseguran en Argentina que le dio 9 millones y que dentro de una cláusula decía: ‘bueno pero no puedes decir nada de lo que pasó’ y que cuando Cazzu sale hace unas semanas a responder lo que dijo Ángela Aguilar, que pudiese haber incumplido”, detalló el periodista.

El comunicador agregó que, de ser cierto, sería completamente cuestionable que Nodal le haya quitado esa gran suma de dinero a Cazzu, quien es la principal responsable del cuidado de la pequeña Inti. “Ahora, yo siento que sería muy gacho todavía quitarle el dinero”, opinó Buitrón.

Hermano de Ángela Aguilar apoya a Cazzu y lanza “piropo” a ex de Nodal

El hermano de Ángela, Emiliano Aguilar, encendió las redes sociales luego de que mostrara públicamente su admiración hacia Cazzu; la famosa argentina compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram y el hermano mayor de la esposa de Nodal no dudó en comentar con dos emojis, de una corona y una llama de fuego, con las que soltó ese sutil piropo.

Dicho comentario generó varias reacciones, a lo que Emiliano Aguilar respondió que lo hizo con todo el respeto ya que admira la música y carrera de Cazzu. “¿Porque me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera, yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie”, señaló.