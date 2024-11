Si no le llueve, le relampaguea. Parece ser que el drama que rodea la vida profesional y personal de Ángela Aguilar y su familia nunca va a terminar, y es que recientemente se informó que ella y su padre podrían pagar millones de dólares por una demanda laboral.

Hace unos meses se reveló que Pepe Aguilar y su hija estaban siendo demandados por la familia de Miguel Ángel Hernández, un exempleado de los Aguilar que murió por complicaciones del covid-19 mientras trabajaba con ellos como violinista. La familia pedía que los Aguilar le pagara un concepto de finiquito por los 21 años que trabajó en su equipo musical, además una prima de antigüedad y prestaciones que nunca se le pagaron en vida.

Las peticiones de la familia fueron minimizadas por los Aguilar hasta que fueron demandados oficialmente en 2022. Supuestamente Ángela y su padre le ofrecieron a la familia del difunto músico una compensación sólo del 5 por ciento, la cual fue rechazada porque no equivale al tiempo y a la “lealtad” que el músico le entregó a los Aguilar; supuestamente el hombre dejó de trabajar con ellos en 2018, mucho antes de su muerte.

El abogado de la defensa habló con los presentadores del programa Chisme No Like para exponer el asunto de forma pública. En sus declaraciones, alega que los Aguilar "perdieron la demanda" y deben pagar una compensación millonaria.

“Yo represento a la señora Ana Rosa Macías Madrigal, quien fue esposa del señor Miguel Ángel Hernández Trejo y esta persona fue violinista segundo de la agrupación del señor Pepe Aguilar y también colaboró en discos y presentaciones con Ángela Aguilar”, detalló el abogado Arturo Caridad.

“Él prestó sus servicios durante más de 21 años; sin embargo, por un padecimiento de covid-19, fallece, entonces posteriormente la señora Ana Rosa solicita mi asesoría porque desea entablar una negociación con Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y las empresas de las cuales ellos son dueños, para poder solicitar el pago por concepto de finiquito por los 21 años de servicio, prima de antigüedad y prestaciones que no se le pagaron a su difunto esposo”.

Según dijo el hombre, el caso sólo ha sido tratado por Pepe Aguilar y sus representantes legales e ignorada por Ángela, que también está involucrada en los documentos legales.

“Posteriormente, se entabla el juicio, se notifica a Ángela Aguilar, a Pepe Aguilar y a las empresas, en este caso solamente fue representado Pepe Aguilar”, detalló.

Ante esto, Ángela no ha atendido la demanda ni se ha presentado a declarar y tampoco ha presentado pruebas en su defensa, según informó el abogado de la familia del trabajador en cuestión.

“Se notifica a Ángela Aguilar, a Pepe Aguilar y a las empresas, en este caso solamente fue representado Pepe Aguilar, las empresa. Sin embargo, desconocemos por qué Ángela Aguilar no contesta la demanda, no ofrece pruebas, no se presentó a la audiencia a la que estaba citada y legalmente fue declarada confesa”, señaló el abogado de la defensa.

“Quiere decir que está aceptando los hechos que se le están imputando, no ha presentado hasta este momento ningún apoderado o persona que legalmente la represente”, añadió.

Si bien el abogado asegura que los Aguilar ya perdieron el caso y que deben pagar una cifra millonaria, éste también dijo que se le advirtió que Pepe y Ángela se encargarán de que la familia del ex empleado fallecido no reciba más que el 5 por ciento que ofrecieron inicialmente y que, en caso de que lo rechacen, no les pagarán nada.

“Y en una de las pláticas, el abogado [de Pepe] me informa, me dice: ‘Mira, lic., toma el dinero que se te está ofreciendo porque no va a haber más. En caso de que lo rechacen, Pepe Aguilar va a hacer lo posible para que no les paguen y va a hacer lo que sea, porque él no quiere salir condenado en este juicio’”, apuntó el abogado.