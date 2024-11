Eduardo Yáñez, uno de los actores mexicanos más reconocidos por su participación en novelas, causó una ola de incertidumbre entre los fanáticos tras revelarse un video en el que presuntamente se encuentra bajo los efectos de una enfermedad degenerativa que le complica el movimiento.

El actor originario de Toluca, Estado de México, fue captado mientras se encontraba en la inauguración de un restaurante junto a Shanik Berman, sin embargo, llamó la atención de los usuarios en redes sociales por el repetido movimiento de sus manos mientras emitía su discurso.

De acuerdo con el periodista de espectáculos, Jorge Carbajal, el protagonista de ‘Destilando Amor’, podría estar enfrentándose a los inicios de la enfermedad de Parkinson, conocida por causar movimientos involuntarios, rigidez y falta de equilibrio en los pacientes que lo padecen.

“Trata de esconder las manos, de disimular sus manos, me imagino que para él debe ser muy incómodo. Yo le enseñé este video a un médico y me dijo que por lo que él vio, pudiera ser un principio de Parkinson”, comentó.

No es la primera vez que surgen rumores sobre la salud de Yáñez, ya que en 2022, trascendió la noticia de que el actor se encontraba en una dura crisis contra el parkinsonismo idiopático, pero fue desmentida rápidamente por el actor.

“Quiero decir aquí con varios compañeros que nos rodean, que yo no estoy enfermo de mal de Parkinson… me encuentro muy bien y afortunadamente trabajando, gracias a todos”, aseguró. En fechas recientes, no se ha emitido ningún comentario sobre los rumores.

¿Qué le ocurre a una persona con Parkinson?

El Parkinson, también conocido como parálisis agitante, es un trastorno cerebral que ocasiona diversas complicaciones relacionadas con el movimiento, aunque no tiene cura, existen medicamentos capaces de mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), suele ocurrir con más frecuencia en los hombres que en las mujeres y a pesar de que la edad es uno de los principales detonantes, también hay casos en personas jóvenes. Algunos de los síntomas más comunes son:

Movimientos involuntarios.

Contracciones involuntarias.

Lentitud de movimientos.

Pérdida de equilibrio.

Temblores y rigidez corporal.

Dificultad para caminar.

Aunque los síntomas evidentes suelen ser corporales, también existen señales de alerta que no están vinculadas a los movimientos motores, tales como: deterioro cognitivo, trastornos mentales, demencia, trastorno del sueño, dolores y alteraciones sensoriales.

¿Por qué se produce el Parkinson?

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA) de Estados Unidos, los principales síntomas del Parkinson ocurren cuando se deterioran o mueren las células nerviosas en los ganglios basales, encargadas de producir dopamina y de controlar los movimientos. Aún no se conoce la razón que provoca la muerte de las células.

“Las personas con la enfermedad de Parkinson también pierden las terminaciones nerviosas que producen norepinefrina, el principal mensajero químico del sistema nervioso simpático, que controla muchas funciones del cuerpo, como la frecuencia cardíaca y la presión arterial”, informaron.