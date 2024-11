Ángela Aguilar, conocida como ‘la princesa del regional mexicano’, fue criticada en redes sociales desde que anunció su relación amorosa con Christian Nodal, pero las acusaciones trascendieron a un entorno físico cuando fue abucheada en diferentes premiaciones, lo que ocasionó que Lucerito Mijares se posicionara al respecto.

En un encuentro con la prensa mexicana en la ceremonia de los premios Arlequín, la joven cantante, hija de Lucero y Manuel Mijares, dio su opinión sobre los recientes comentarios de odio que recibió la intérprete de ‘Abrázame’, donde además de enfatizar su admiración por la cantante, le aconsejó cómo actuar ante las polémicas.

“Hay que tener una piel muy gruesa, justamente mis papás me la han dado, afortunadamente, entonces creo que lo que hay que hacer es no hacer caso, no pelar, ser felices y disfrutar la vida”, señaló.

Durante la entrevista, la actriz de 19 años, también habló sobre el talento de la menor de la Dinastía Aguilar, quien en fechas recientes fue nombrada como ‘Mujer del Año’ por la revista Glamour por su trayectoria profesional en la música regional mexicana.

“Ella es una mujer super talentosa, creo que no tiene que hacer caso a las cosas que le dicen y también es muy chiquita, es muy joven para aguantar tantas barbaridades”, señaló.

Lucero Mijares, también conocida como ‘La Beba’, es reconocida por su talento en la música, así como por sus diferentes participaciones en obras de teatro musical, por ello, enfatizó en su deseo de colaborar con Ángela Aguilar, lo que despertó el entusiasmo de los fans, quienes consideraron a las jóvenes cantantes son “muy talentosas y bellas”.

“Yo nada más quiero decirle que la admiro muchísimo, que espero conocerla muy pronto, que espero también poder colaborar junto con ella y le deseo también muchísima suerte”, afirmó.

Tras la reunión con los reporteros, 'Lucerito' fue galardonada con un premio Arlequín, mismo que le fue entregado por Juan Torres, productor mexicano con quien trabajó en la puesta en escena de El Mago de Oz.

Abuchean a Ángela Aguilar en premiaciones

Ángela Aguilar fue apodada como la nueva “Karla Panini”, tras contraer matrimonio con Christian Nodal, pero las críticas en línea trascendieron a un entorno físico cuando fue recibida entre gritos con el nombre de Cazzu y abucheos en los Kids Choice Awards, donde condujo la ceremonia junto a Michael Ronda.

Algunos usuarios afirman que previo a interpretar la canción ‘Abrázame’ con Felipe Botello, la cantante de 21 años no logró contener las lágrimas por los repetidos gritos en su contra e incluso, durante su interpretación se escuchó su voz entrecortada.

Además, se viralizó el momento en el que la pareja salió de la ceremonia de los Latin Grammy, luego de que personas de presunta nacionalidad argentina gritaron “aguante Cazzu” en repetidas ocasiones y provocaron que el cantante sonorense mostrara un rostro de desagrado.