El influencer Kunno se encuentra en medio de la atención mediática debido a la cercanía que tiene con Ángela Aguilar y el apoyo que le profesó luego de que ésta ganó el premio a mujer del año.

En declaraciones que le dio a la prensa durante los Kids Choice Awards, Kunno reveló que Ángela Aguilar es una de sus mejores y más cercanas amigas, que lo apoyó cuando él recibió “una de las olas más grandes de hate” en redes sociales. Ahora, que vive el hate en su más grande definición y a nivel internacional por su relación con Nodal, Kunno le da el mismo apoyo a la cantante.

“Todas las personas que yo pensaba que iban a estar para mí no lo estuvieron, se me voltearon, me dejaron prácticamente solo, sufrí muchísimo, acudía terapia y hoy en día después de haber trabajado, después de haber experimentado el hate, después de haber priorizado mi salud mental quiero ser esa persona que no estuvo para mí. Entonces hoy estoy para mis amigos, no quiero que se cuestione mi amistad que nada más en las buenas y no en las malas, yo voy a estar incondicionalmente sin importar qué”, dijo.

Tras sus declaraciones, en redes sociales se comenta que Kunno es “doble cara” y convenenciero, que sólo se juntó con Ángela para “recibir atención” y mantenerse vigente como personalidad del internet, según dicen los usuarios de redes como X y TikTok.

Asimismo, se dice que el influencer “es el típico amigo que las mujeres nunca debemos tener”, ya que sabe cómo “traicionar a sus amigas” y “buscar beneficios a costa de otros”; también se rumora que Kunno en realidad "está enamorado" de Christian Nodal y por eso siempre se hace amigo de sus parejas en turno.

Y es que se sabe que Kunno fue amigo de Belinda cuando ésta salía con el cantante de regional mexicano. Meses después de su ruptura y cuando Christian comenzó a ver a Cazzu, el influencer también profesó su admiración y cariño por la argentina.

En 2022, Kunno dijo durante un evento de la revista GQ que tenía una “linda relación” con Cazzu y que la amaba mucho. El influencer dijo: “Afortunadamente tenemos una linda relación, pero no habíamos convivido tanto como esta vez, entonces estoy muy feliz porque la amo también mucho”.

En su momento, Kunno también señaló que, aunque no se llevaba bien con Nodal, lo quiere “mucho” y le gusta su música.

A pesar de que ahora es uno de los mejores amigos de Ángela, Kunno sigue siendo cercano a Belinda, tal es el caso de que fue invitado a la fiesta de Halloween de la cantante llamada Beliween.

Ante este historial amistoso del influencer, los internautas aseguran que estas celebridades han sido el “pretexto” para estar cerca de Christian Nodal porque en realidad “está enamorado” del cantante y está planeando la forma “de volverse su íntimo”.