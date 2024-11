La modelo Kendall Jenner fue el centro de los reflectores al ser captada por paparazzis en Los Ángeles, California. La estrella lució su nuevo corte bob ante los fotógrafos.

Deslumbró ataviada con un espectacular saco de cuero al estilo braless. Con la abertura del blazer se arriesgó a un accidente de vestuario e intentaba cubrir su pecho con las manos. Sin embargo, mantuvo todo bajo control.

Kendall Jenner, de 29 años, completó su outfit con una bolsa y zapatos a juego. Además, añadió sofisticación con un pantalón negro de vestir, ligeramente acampanado.

La supermodelo se dirigía a FWRD & Revolve Holiday Shop en The Grove, un emblemático centro comercial al aire libre en la ciudad.

El más reciente avistamiento de Kendall Jenner se produce tras un verano donde volvió al romance con su ex Bad Bunny. Sin embargo, han vuelto a romper su relación.

Una fuente reveló en septiembre que “siguen siendo amigos, pero han decidido dar un paso atrás y no están saliendo”. La fuente mencionó que Kendall y Bad Bunny “se volvieron más serios después de su breve separación”, pero añadió que “finalmente no funcionó a largo plazo”, según Us Weekly.

Bad Bunny y Kendall Jenner hicieron pública su relación por primera vez en febrero de 2023.

Kendall Jenner, una de las modelos más destacadas en la industria, ha compartido que el modelaje puede ser una profesión “muy solitaria”.

En una entrevista con el podcast Anything Goes de Emma Chamberlain, mencionó: “No voy a decir que he tenido el viaje más difícil. Creo que he sido muy afortunada. Pero también he enfrentado mis propios desafíos, ya sea por exceso de trabajo o por no conseguir un trabajo que realmente me hubiera encantado”.

La top model reveló que su lucha contra la ansiedad la hacía llorar hasta quedarse dormida. “Me siento muy sola. He tenido noches muy oscuras en las que he estado en ciudades desconocidas y he llorado histéricamente hasta quedarme dormida porque no he estado en casa en tres meses y he estado prácticamente sola todo el tiempo”, confesó.

En una entrevista para Vogue, Kendall Jenner se sinceró al admitir que padece ansiedad. Comentó que ha estado “más triste” de lo habitual y que no ve razón para no ser honesta al respecto.