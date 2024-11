La actriz Eiza González demostró que es una de las mujeres más bellas del espectáculo al protagonizar la portada de la revista GQ México.

Durante una sesión fotográfica, irradió belleza ataviada con un espectacular enterizo blanco que llevó abierto al estilo braless. La prenda era tipo short y tenía mangas largas, así como detalles en dorado que aumentaron el glamour.

Eiza González, de 34 años, presumió la perfección de su rostro con un maquillaje impecable, compuesto por base, un smoky eyes y labial nude. Llevó su cabellera peinada hacia atrás y lució sus piernas kilométricas al posar sobre una escalera.

Para otras fotografías, lució un conjunto rojo de cuero, camisa blanca de mezclilla, jeans y un conjunto de pana junto a la piscina.

La estrella mexicana está en el centro de los reflectores al volver a actuar en español para la serie La Máquina. En entrevista con GQ México, declaró que volver a interpretar un personaje en su lengua natal fue muy retador en términos de actuación, pero también en lo personal.

“A mucha gente le encanta decir ‘ay, es que se cree gringa’ o ‘ya no le gusta actuar en español’, pero realmente es una cosa de costumbre: cuando haces algo de manera constante, se vuelve parte de lo que eres. Llevo mucho tiempo pensando en inglés por lo que fue complejo regresar a mi lengua natal, pero a la vez resultó muy enriquecedor”, declaró a la revista.

Asimismo, señaló que se dio cuenta lo difícil que es salir del país para trabajar en dos o más idiomas. Agregó que trabajar con Gael García y Diego Luna fue un honor, pues siempre ha admirado su carrera.

La vida de Eiza González dio un giro cuando se mudó a Los Ángeles en 2013. Desde entonces vive una vida de trabajo y lujo en Hollywood.

A inicios de su carrera en Hollywood declaró: “Es complicado salir de la zona de confort. Hay muchísima gente en este país con el talento suficiente para ‘hacerla’ en el extranjero, y deciden quedarse porque la tienen ‘segura’. Yo decidí perseguir mi sueño de toda la vida, y aunque sea muy difícil, me puse los pantalones”.

Eiza González publicó en Instagram una captura de pantalla de su guión para I Love Boosters, una película sobre “ladrones de tiendas que apuntan a una despiadada experta en moda”. Demi Moore, Keke Palmer, Will Poulter, LaKeith Stanfield, Naomi Ackie, Taylour Paige y Poppy Liu también aparecerán en I Love Boosters, según Deadline.

Apenas el 11 de octubre, Eiza González terminó su papel de Alice en la comedia de acción de Ben David Grabinski Mike & Nick & Nick & Alice junto a Vince Vaughn y James Marsden.

La mexicana está llena de proyectos y también interpretará a Sophia en el thriller de acción de Guy Ritchie, In the Grey, que llegará a los cines estadounidenses el 17 de enero, junto a Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Rosamund Pike.

En su carrera como actriz ha brillado con actuaciones en Ambulance, I Care a Lot, Godzilla vs Kong, From Dusk Till Dawn: The Series y Baby Driver.