Jennifer Lopez está intentado de todo para superar y salir adelante de su romance con Ben Affleck; la famosa intérprete de “Let’s Get Loud” no sólo quiere volver a enamorarse, sino que también, busca darle celos a su ex con uno de sus guardaespaldas, reveló una fuente cercana. La Diva del Bronx quiere que el actor se dé cuenta de lo que perdió divorciándose de ella.

Luego de sufrir el rechazo de varios solteros de Hollywood, como reportaron medios estadounidenses, Jennifer Lopez estaría buscando el amor en su círculo cercano, en ese grupo de personas con las que convive la mayor parte del día y la acompañan a todos lados.

JLo no se da por vencida y en esta ocasión estaría buscando el amor dentro de su equipo de trabajo. Una fuente cercana a la famosa reveló al medio RadarOnline que JLo estaría “enamorándose” de su guardaespaldas a pesar de haber dicho públicamente que no quiere tener una relación en estos momentos.

Hace unas semanas, la cantante dijo en una entrevista que después de su separación con Ben Affleck no está buscando una relación; está declaración llegó tras varias críticas luego de sus numerosos matrimonios fallidos.

Sin embargo, es posible que Jennifer haya cambiado de opinión ya que una persona cercana a ella le dijo a RadarOnline que fue vista “acercándose a su guardaespaldas” durante algunas salidas que hizo durante su visita a Reino Unido. “Ella está coqueteando donde es seguro coquetear y, por supuesto, se siente atraída por el chico, pero sobre todo sabe que eso volverá loco a Ben (Affleck)”, dijo el informante.

Además, agregó: “Jen no está saliendo con nadie activamente en este momento, pero eso no significa que no pueda divertirse". Asimismo, mencionó que JLo no quería divorciarse, pero “Ben siempre ha sido del tipo que huye de sus problemas”.

@samantha_cronista #prime #guardaespaldas #soltera #lopez ♬ On The Floor - Jennifer Lopez #jloPuede que Jennifer Lopez esté estrenando su estatus como mujer soltera, pero eso no quiere decir que esté completamente sola. En los últimos días, las apariciones de 'La Diva del Bronx' han llamado la atención por un nuevo elemento que ha incorporado a su equipo de seguridad; se trata de un apuesto joven alto y rubio, que no ha pasado desapercibido. El pasado jueves, a su paso por Londres, la cantante fue captada con este guapo chico, quien como todo un caballero en cumplimiento de su deber, la ayudó a descender del vehículo en el que viajaba. Medios como el tabloide inglés Daily Mail aseguran que el nuevo guardaespaldas de JLo tiene cierto parecido con Alexande Skarsgard, cuando era más joven. El hombre en cuestión, quien pareciera tener raíces escandinavas por sus rasgos y altura, ha sido visto en cada una de sus apariciones con Jennifer Lopez llevando un blazer gris con un pin plateado en el que se leen las letras 'PG'. "Él es una nueva incorporación a su equipo de seguridad, pero no es el único. Ella tiene varios guardias de seguridad a su alrededor cada vez que sale, es difícil verlos", dijo una fuente al medio anteriormente citado. "Ha estado con Lopez durante un año y la apoya cuando tiene proyectos de Amazon", indicó el informante, lo que hace sentido, pues Unstoppable, es de Amazon Prime. #jlopez

Ben Aflfleck pone condición a sus nuevas conquistas tras relación con Jennifer Lopez

Ben Affleck también estaría listo para darle una segunda oportunidad al amor luego de separarse de Jennifer Lopez tras estar dos años casados. Una fuente dijo al Daily Mail que el actor sólo comenzará a salir con otras mujeres hasta que su divorcio esté finalizado.

Por otro lado, puso una condición a sus futuras parejas o nuevas conquistas: el actor que dio vida a Batman únicamente saldrá con aquellas personas que no pongan en riesgo su sobriedad y que entiendan bien dicha situación, ya que él padece de problemas de alcoholismo.

“Él sólo quiere salir con alguien que esté sobrio o en recuperación. Estos últimos dos años han sido duros para Ben y, a medida que comienza a sanar, una cosa está muy clara: su recuperación está por encima de todo. No va a poner en peligro su sobriedad”, indicó.