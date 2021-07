Emily Ratajkowski presume 'abs de acero' con crop top en Instagram

Emily Ratajkowski presumió su delgada figura y vientre marcado a través de redes sociales mientras mostraba las nuevas instalaciones de la tienda física de Inamorata Woman en Soho, Nueva York.

La celebridad de 30 años se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir un carrete de fotografías con detalles del estudio que obtuvo para instalar su tienda física de ropa casual y trajes de baño.

Se lució ataviada con un escaso conjunto compuesto por un crop top de estilo deportivo en color café oscuro a juego con un short holgado verde de cintura baja y una sudadera atada en la cadera.

Ambas prendas ayudaron a destacar la figura de ensueño que logró después de haber dado a luz a su hijo Apollo en marzo pasado.

Se lució sencilla, pero glamurosa con un par de tenis blancos con rojo de New Balance, un reloj de pulso dorado, múltiples collares y su anillo de bodas.

Dejó su cabello alborotado sobre los hombros, mientras que su rostro se mostró maquillado con tonos bronceados, labial nude y párpados ligeramente ahumados.

En otras fotografías dejó ver el espacioso estudio en donde instalará la tienda; se encargó de que su familia fuera parte de las tomas, primero con su esposo, su hijo y su mascota posando frente a un gran letrero de Inamorata y después jugueteando y explorando cada ricón del lugar.

“Traje a toda la familia a ver lo nuevo de @inamoratawoman HQ”, escribió bajo las imágenes.

Después de haber visitado el estudio en el Soho, Emrata y su familia fue vista paseando por las calles de Manhattan.

Sus más recientes actividades en redes sociales y avistamientos en público se producen después de haber colaborado con V Magazine para la edición Fall Preview V131.

“V aprovechó siete pioneros que están abriendo caminos únicos en la moda, los deportes y las artes para ayudar a V a debutar su nueva y emocionante colaboración con la histórica marca de mezclilla española Lois Jeans X VDemin”, dijo la revista en un comunicado.

Además de haber protagonizado una sesión fotográfica para su propia portada, la modelo dio una exclusiva entrevista sobre su carrera como modelo y como influencer de las causas sociales.

“En los últimos años crecí mucho. Dejé de prestar atención a lo que la gente me decía que hiciera y me centré en lo que me parecía correcto”, dijo la británica.

Habló sobre su faceta como escritora y colaboración con New York Magazine en donde publicó un ensayo sobre las complejidades de no tener la propiedad de su imagen como modelo.

“Publicar uno de mis ensayos, titulado 'Comprarme de nuevo' en la revista New York Magazine en 2020 me pareció un gran punto de inflexión”, apuntó Ratajkowski.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí