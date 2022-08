Emily Ratajkowski reaparece en Nueva York con minivestido de escote recortado

Emily Ratajkowski fue captada por los paparazzis derrochando elegancia y belleza con un ajustado vestido negro que ayudó a destacar su tonificada silueta.

La modelo, de 31 años, fue vista dirigiéndose a almorzar a un exclusivo restaurante de Nueva York ataviada con un little black dress que que ayudó a destacar su figura irreal.

Lució un vestido de Jean LBD con atrevido escote en V apenas unido con cordones atados por el centro; el diseño contó con mangas largas y recortes asimétricos sobre los hombros.

La prenda ayudó a destacar su estilizado torso y kilométricas piernas, además de su pequeña cintura.

Combinó el atrevido atuendo con botas vaqueras largas de gamuza café con estampados claros, además de un bolso tote azul marino y un clutch de cuero negro y correa corta de Balenciaga.

Complementó el look con lentes de sol rectangulares, pendientes de aro dorados y llamativos anillos en ambas manos.

Foto: The Grosby Group

Definió su rostro con destellos canela y labios nude, mientras que su espesa cabellera cayó en mechones lacios sobre su espalda.

La celebridad británica-estadounidense se dejó ver de buen humor mientras desfilaba por su propia pasarela en las aceras neoyorquinas sola, sin su hijo Syllvester ni su mascota que normalmente siempre la acompaña.

Esta fue una de las primeras salidas en público que hace tras su separación de Sebastian Bear-McClard.

Luego de cuatro años de matrimonio y de ser una de las parejas más fuertes de la industria del showbiz en Estados Unidos, Emily y Sebastian se separaron debido a numerosos rumores que afirman que él la engañó varias veces.

Una fuente le dijo a Page Six que el empresario le fue infiel varias veces. “Sí, la engañó. Es un tramposo en serie, es desagradable, ¡es un perro!”

Otra fuente cercana le reveló a People que su separación fue reciente, orco después del cumpleaños de la modelo, y que Emily será quien solicite el divorcio próximamente.

Al parecer la infidelidad en serie del empresario y productor de cine, de 41 años, “era un secreto a voces” y entre su círculo social no fue extraño que Emily haya tomado la decisión de separarse.

Según Page Six, el empresario no está de acuerdo con el divorcio y “ha estado tratando desesperadamente de recuperarla”; sin embargo, a Emily no le interesa ningún tipo de reconciliación.

Antes de hacer público su rompimiento, Emily y Sebastian vendieron su casa de Los Ángeles en Echo Park, por $2.4 millones de dólares. Vivieron en ella de forma intermitente durante dos años.

MA