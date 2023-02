La modelo Emily Ratajkowski fue el centro de atención en la inauguración de una tienda Cult Gaia en la ciudad de Nueva York.

Deslumbró a los fotógrafos ataviada con un espectacular vestido largo transparente que tenía bordados de flores repletas de lentejuelas y aplicaciones brillantes.

Emily Ratajkowski, de 31 años de edad, dejó a la vista su lencería azul y posó frente a los fotógrafos, quienes capturaron los detalles de su vestido Cult Gaia. El modelo del vestido se llama “Kennedy”.

Presumió la belleza de su rostro con un maquillaje protagonizado por el delineador negro para destacar su mirada, sombras doradas y labios nude. Peinó su cabellera en un moño alto con flequillo, llevó arracadas de oro y sandalias negras.

Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group

Completó el look con un bolso repleto de tachuelas.

Emily Ratajkowski ha dado de qué hablar últimamente por su vida amorosa. Recientemente fue vista con el comediante Eric Andre y meses antes salió con el también comediante Pete Davidson.

La modelo ha dicho que “atrae a los peores hombres”. En su pódcast High Low dijo: “Es lo que odio de las citas con hombres, en particular. Son como, 'OK, sí, eres especial'. Se portan bien, te aman y luego lentamente se aburren, no saben qué hacer con esos sentimientos, ponen resistencia y empiezan a derribarte hasta que vuelves al punto de partida”.

“Es tan jodido e injusto, porque siento que muchos hombres que realmente creen que quieren una mujer fuerte en realidad no saben cómo manejarlo y... lo que significa para su propia identidad. Siento que atraigo a los peores hombres”, declaró.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski dice que quiere a un hombre seguro. No a uno que tenga algo qué demostrar a través de ella.

El 21 de diciembre, se vio a Emily disfrutando de un beso con el artista Jack Greer afuera de su apartamento en Nueva York. Después se dirigió a su cuenta de TikTok y dijo que quería salir con varias personas.

“Estaría con varios hombres, también con algunas mujeres, um, todos son atractivos pero de una manera interesantes”.

Emily Ratajkowski

