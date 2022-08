Emma Watson derrocha belleza con bralette en sesión de fotos

La actriz Emma Watson resplandeció con su espectacular belleza en una sesión de fotos para la revista británica Wonderland.

La estrella de las películas de Harry Potter cautivó con una falda negra plisada y un cinturón, así como con un bralette con pequeños pliegues y con tirantes dobles cayendo sobre sus brazos, para lucir su silueta tonificada.

Las prendas que usó la artista forman parte de las últimas colecciones de las firmas de lujo Prada y Valentino.

Watson, de 32 años, complementó su look moderno con una fina pulsera y anillos de gran tamaño.

Además, la activista utilizó maquillaje en tonos brillantes, mientras su cabello castaño caía suelto en capas sobre sus hombros.

Emma Watson protagonizó la sesión de fotos, que duró cerca de ocho horas, para la portada de la revista británica Wonderland, para la que también dio una entrevista.

La celebridad habló sobre su naturaleza multifacética y sobre su intento por descubrirse a sí misma, integrando su pasado, presente y futuro. De igual forma, habló sobre su nuevo trabajo como embajadora del nuevo perfume de Prada y como directora del cortometraje con el que se lanzó la campaña promocional.

Prada announces #EmmaWatson as the new ambassador for Prada Beauty. The British actor, activist and artist embodies the essence of a multi dimensional Prada Woman.

Visit #PradaBeauty for exclusive previews of Emma Watson's directorial debut.#PradaFragrances #Prada pic.twitter.com/9hwav2Vymi