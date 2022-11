Estrella de ‘Zoey 101’ afirma que Dan Schneider pagó por fotos de los pies de los actores

Una nueva revelación sobre los abusos y tratos sexualizados en las producciones de Nickelodeon ha salido a la luz.

Alexa Nikolas, que fue estrella infantil de Zoey 101, acusó a Dan Schneider de haber comprado fotografías de los pies de los niños actores durante las grabaciones de dicho programa.

En una entrevista reveladora en el podcast Vulnerable de Christy Carlson Romano, la actriz que interpretó a Nichole Bristow dijo que el productor recorría el set de grabación con una cámara digital y fajos de dólares en las manos para repartir a cambio de que los niños dejaran que les fotografiara los pies o sus dedos.

“Tenía una cámara digital y andaba con dinero y pedía tomar fotos de los pies de los niños, los dedos de los pies”, dijo. “Recuerdo haber pensado que era extraño, y casi tonto, cuando era niña”, agregó.

Dijo que muchos padres de sus compañeros actores permitían esta práctica, ya que les daban dinero y algunos pensaban que no era la gran cosa dichas fotos, pero su madre no la dejaba acercarse al productor y le prohibió aceptar peticiones similares.

En la misma charla, la actriz dijo que su experiencia con el productor no fue “agradable en absoluto”, en especial cuando siempre estaba en las pruebas de vestuario de los niños y obviamente en las suyas, cuando tenía 12 años.

“Simplemente había como una cortina, estaba en el remolque, y recuerdo que estaba tan cerca del otro lado que podía escuchar la silla crujiendo cada vez que me cambiaba. Cuando me hice mayor, miré hacia atrás y pensé: ‘Oh, eso es tan extraño. No recuerdo a ningún otro creador en cada prueba de vestuario’”, agregó.

También reveló que en cada prueba de vestuario le sacaban fotos polaroid para los ajustes de la ropa, pero esas fotos casi siempre se las quedaba él. Por orden de Schneider, en estas pruebas, pedía que la ropa de las actrices infantiles, en especial las faldas, fueran cortas a tal grado que debían usar shorts de ciclista debajo para sentirse más cubiertas durante las grabaciones.

Estas declaraciones se unen a otras más que dio en agosto pasado a TMZ en las que dijo que nunca se sintió segura en los sets de grabación con Schneider presente y que él jugó un “papel muy importante” en sus traumas infantiles.

Asimismo, se une a otras acusaciones sobre abuso y sexualización hechas por actores infantiles que comenzaron su carrera o ganaron fama con las producciones de Dan como Jennette McCurdy, que escribió un libro lleno de revelaciones sobre su experiencia familiar y dentro del trabajo.

En dicho libro se refirió a un depredador sexual como The Creator, lo que levantó las sospechas de que en realidad se trataba de Schneider.

Hace unos meses Daniella Monet, protagonista en Victorious, dijo que ella y sus compañeros fueron obligados a participar en escenas sexualizadas repartidas en varios episodios de la serie.

Si bien la actriz, de ahora 33 años, no señaló directamente a Dan, culpó a Nickelodeon por no proteger a los niños y permitir comportamientos inapropiados por parte de toda la producción y por permitir que esas escenas existieran desde su etapa de creación a manos de escritores y personal completamente masculino.

“Cada cosa que Dan hizo en cualquiera de sus programas fue cuidadosamente examinada y aprobada”, destacó Alexa y agregó que incluso los padres de talento estaban presentes cuando las escenas sexualizadas eran grabadas y que incluso la madre de su coprotagonista Jamie Lynn Spears (y de Britney Spears) se reía junto a Dan de varias escenas que sugerían situaciones con tintes eróticos.