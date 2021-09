Eugenio Derbez cumple 60 años y se propone disfrutarlo al máximo

Ciudad de México, 2 sep (EFE).- El comediante mexicano Eugenio Derbez cumplió este jueves 60 años lleno de proyectos y rodeado de su familia y emocionado por el suceso, y anunció en redes sociales que se dedicaría a disfrutar al máximo su día.

"Siempre me emocionan mis cumpleaños pero este en especial más que todos", aseguró el actor en un video que compartió en su cuenta de Instagram, un día previo a su aniversario.

En la misma plataforma, Derbez se adelantó a agradecer las muchas felicitaciones que año con año recibe, pero advirtió que este año no respondería ninguna, aunque no lo haría por grosero.

"Quería decirles a todos los que me van a felicitar, de antemano muchísimas gracias, pero ya decidí que no le voy a contestar a nadie porque luego me paso todo el día respondiendo mensajes de cumpleaños, sí mándemelos porque yo los leo todos", dijo el también productor.