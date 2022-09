Eugenio Derbez, de ser ignorado por productores de telenovelas a triunfar en Hollywood

Eugenio Derbez es uno de los actores mexicanos más exitosos de la actualidad dentro del país y a nivel internacional. Sus proyectos han llegado hasta Hollywood, pero al inicio de su carrera pasó por varios obstáculos y hasta era ignorado por los productores de Televisa.

El artista, quien cumple 61 años este viernes, alcanzó el éxito con los programas que produjo y protagonizó, como XHDRBEZ y La familia P. Luche.

Eugenio estudió dirección de cine en el Instituto Mexicano de Cinematografía y Teatro y actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y su sueño era ser actor dramático como su mamá, Silvia Derbez.

Eugenio Derbez en 1994. Foto: Archivo/El Universal

Mientras estudiaba, el actor comenzó a tocar puertas para comenzar su carrera profesional en televisión. Su primera opción fue pedir trabajo con los productores de telenovelas Ernesto Alonso y Valentín Pimstein, quienes habían trabajado en muchos proyectos con su madre, pero nunca le dieron una oportunidad.

“Yo iba a pedirles trabajo y me mandaban al carajo. Yo ya no le decía a mi mamá porque no quería conflictuarla, pero me trataron muy mal tanto Pimstein como Ernesto Alonso”, contó Eugenio Derbez en entrevista con Yordi Rosado.

El comediante contó que al tocar las puertas de los productores en Televisa entregaba sus fotografías, pero en una ocasión los estudiantes del CEA encontraron en el bote de la basura las fotos de varios actores, entre las que se encontraban las de Derbez.

“Yo muchas veces salí de Televisa diciendo: No me quiero dedicar a esto. Yo prefiero vender pollos, vender camisas, pero ya no quiero seguir pasando por esas humillaciones”, aseguró en la entrevista.

Eugenio Derbez en 2002. Foto: Archivo/El Universal

Sin embargo, el actor de The Valet se aferró a sus sueños y cada día regresaba a la empresa a buscar una oportunidad. Los primeros trabajos que realizó fueron como extra en algunas telenovelas y en el programa Mujer Casos de la Vida Real.

Cuando tenía casi 27 años, fue invitado a participar brevemente en el programa de Anabel, porque uno de los actores se había enfermado. En ese momento, Eugenio descubrió que tenía una gran facilidad para la comedia y lo invitaron en otras dos ocasiones hasta que se quedó en el equipo de planta.

Como un reto, el actor comenzó a improvisar en el programa, pero Anabel Ferreira y el productor a cargo le pidieron que se apegara al libreto. Derbez supo que no podría seguir creciendo en el proyecto y decidió trabajar en un programa propio.

El artista mexicano realizó proyectos como Al derecho y al derbez, Derbez en cuando, XHDRBZ y La familia P. Luche, con los que se convirtió en el comediante más exitoso y uno de los actores mejor pagados en México. También realizó el doblaje de las películas de Mulán y Shrek, así como de Dr. Dolittle. Sin embargo, él quería más.

Eugenio Derbez en 1994. Foto: Archivo/El Universal

Derbez llega a Hollywood

Eugenio estaba consolidado en la televisión mexicana, pero tenía el sueño de trabajar en la industria de entretenimiento en Estados Unidos.

Años antes había luchado por llegar a la Unión Americana y hasta había actuado en la obra de Broadway Latinologues. Pero el actor no lograba quedarse a vivir en el país.

“Sentía algo dentro de mí. Era algo que necesitaba hacer porque era más fuerte que yo”, dijo el comediante a Yordi. “Lo quiero intentar, aunque digan que fracasé, lo quiero intentar”, agregó.

La cinta No se aceptan devoluciones, que protagonizó, produjo y dirigió en 2014, le abrió las puertas del mercado estadounidense y decidió dejar todo en México para luchar por su sueño en Hollywood.

“Fue la decisión más difícil de mi carrera”, aseguró Eugenio Derbez.

En Hollywood, el comediante ha participado en cintas como Miracles from Heaven, How to be a Latin Lover y Overboard. Pero el proyecto que lo consolidó fue la cinta Coda, que en marzo pasado se llevó el Premio Oscar a Mejor Película