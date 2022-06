Eva Longoria luce vestido transparente en el Festival de Cine de Taormina

Eva Longoria acaparó la atención durante su paso por la alfombra roja de Tell It Like a Woman, llevada a cabo en el Festival de Cine de Taormina en Italia.

Se lució impresionante a los 47 años ataviada con un revelador, pero elegante vestido negro transparente con satén hecho por la marca de moda Alberta Ferretti.

Posó para las cámaras ataviada con un vestido conformado por una maxifalda de satén negro de cintura baja a juego con un top descubierto por la espalda y con detalles traslúcidos por el frente.

El top contó con lentejuelas negras bordadas sobre el recorte de malla transparente y estuvo sostenido por tirantes flossing por detrás.

Foto: EFE

Combinó el atuendo con sandalias de tacón de aguja negros y tiras birllantes, pequeños pendientes de diamantes y discretos anillos a juego.

Mantuvo una apariencia glamurosa con maquillaje que le dio efecto de porcelana a la piel, párpados ligeramente ahumados con un fino cat eye, labial rosado y blush bronceado.

En tanto, su cabellera color chocolate se lució peinada en moño alto con puntas lacias y un detalle de tupé en el frente.

Durante su desfile frente a las cámaras, la actriz posó con celebridades del cine y televisión italiana como la guionista Lucía Puenzo, ChiaraTileso y la directora de cine María Sole Tognazzi.

Antes de entrar a la proyección fue captada compartiendo sonrisas y conversaciones discretas con su esposo José Antonio.

Luego de la premiere, Eva acudió a la gala organizada después de la premiere en Sicilia que reconoce el talento y trabajo dentro de la industria cinematográfica. Anteriormente, antes de Longoria, la gala albergó a artistas de alto perfil como Nicole Kidman.

Las celebraciones de la gala y otros más eventos vinculados al festival de cine en Sicilia se llevarán a cabo hasta el 2 de julio, por lo que Eva se mantendrá asistiendo a varias de estas fiestas luciendose en juveniles looks ideales para el verano.

La estrella de Desperate Housewives presume de tener una agenda de trabajo sumamente ocupada en los próximos días con varios proyectos cinematográficos que incluyen nombres como All-Star Weekend y Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe.

Asimismo está trabajando en la producción, promoción y venta de su línea de tequila Casa Sol, la cual tiene sus áreas de cultivo y cosecha de agave en Veracruz.

Si bien la multifacética estrella está llena de trabajo, también se toma su tiempo para cuidar de sí misma y priorizar en su salud física.

A inicios de año protagonizó la edición de Women’s Health en la que habló sobre sus rutinas de ejercicio que mantienen en forma su impresionante figura y su salud mental.

Reveló que hace al menos una hora de ejercicio todos los días, entre sus ejercicios favoritos destacan los de peso, cardio y resistencia. Además, cuida su salud con una dieta a base de productos de origen vegetal y alimentos cosechados de su propio huerto.

MA