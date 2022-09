Eva Longoria presume cuerpazo con vestido de abertura doble

La actriz Eva Longoria mostró a sus seguidores de Instagram cómo recibió el mes de septiembre, llena de estilo y glamour.

La también empresaria se lució con un vestido negro, sin mangas, ajustado a su diminuta cintura y con abertura doble a la altura de los muslos para lucir sus piernas tonificadas.

La prenda que usó la estrella de Desperate Housewives es una creación del diseñador australiano Toni Maticevski.

Longoria, de 47 años de edad, complementó su atuendo con zapatillas negras y un collar dorado.

Además, la productora estadounidense maquilló su rostro al estilo contouring, mientras su cabello caía en un lacio perfecto sobre su espalda.

“Lista para conquistar el nuevo mes”, escribió Eva Longoria al publicar la fotografía en Instagram, aunque no reveló en qué ciudad se encontraba.

La artista actualmente está promocionando el podcast “Sisters of the Underground”, que realiza en conjunto con Dania Ramírez para hablar sobre el empoderamiento de las mujeres latinas y demostrar su importancia a lo largo de la historia.

Durante el primer episodio de "Sisters of the Ground", la actriz alertó que la democracia está siendo amenazada y el activismo puede lograr que no se quiten los derechos de las mujeres, que están en riesgo actualmente.

El podcast de Eva y Dania estará disponible cada semana en My Culture Podcast Network de iHeartMedia.

Foto: Grsosby Group

