Eva Longoria y el bikini rojo con el que arrasó en un yate de Capri

La actriz Eva Longoria está de vacaciones en la Isla de Capri y ha deslumbrado con algunos de los bikinis más trendy del verano.

Fue captada por paparazzis mientras se divertía en un lujoso yate ataviada con un espectacular bikini rojo. Dejó a la vista su abdomen plano, cintura pequeña y figura torneada, resultado de arduas y constantes sesiones de ejercicio.

Completó su look de playa con lentes de sol al estilo Kim Kardashian y llevó un sombrero en la mano, lista para protegerse del sol en cualquier momento.

Foto: Grosby Group

Eva Longoria está disfrutando al máximo su estancia en la costa italiana y en las islas. En su cuenta de Instagram ha publicado fotografías de deliciosos platillos mediterráneos, momentos con su hijo Santiago y episodios de diversión en el mar con sus amigas.

La estrella de Hollywood viajó a Italia para hacer una aparición en el Festival de Cine de Taormina, que se llevó a cabo del 26 de junio al 2 de julio.

Eva Longoria aparecerá en All-Star Weekend junto a Jamie Foxx y Jeremy Piven y participará en la película Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe.

Eva Longoria y su amor por el fitness

Longoria también compartió su rutina de ejercicios en trampolín. Eligió este entrenamiento porque quema muchas calorías sin sufrir un impacto en sus rodillas.

Tras dar a luz en 2018, se propuso recuperar su figura a base de sesiones de entrenamiento de fuerza, ejercicios cardio, yoga y pilates.

Dice que los ejercicios de peso muerto le ayudan a fortalecer los glúteos y a estabilizar el centro y la espalda. Asimismo, practica empujes de trineo y ejercicios de cuerda para activar sus isquiotibiales, pantorrillas y núcleo.

Eva Longoria dijo a la revista Women’s Health que hace ejercicio durante una hora todos los días. Aunque disfruta de los resultados que da a su apariencia, entrena principalmente por salud mental: estar en movimiento la ayuda a olvidarse, por un momento, de su pesada agenda de trabajo. Es como tomar un respiro.