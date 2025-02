La actriz irlandesa Eve Hewson es la nueva cara de la campaña de Calvin Klein. Así lo dio a conocer la marca en su cuenta de Instagram, donde la estrella protagoniza una sesión en lencería y ropa interior.

Eve Hewson es hija de Bono, vocalista principal U2, y de la activista Ali Stewart, pero ha brillado por cuenta propia en producciones como Robin Hood, La pareja perfecta y Detrás de sus ojos.

Para la campaña de Calvin Klein, Hewson deslumbró ataviada con un bodysuit lencero en color negro. La prenda tenía encaje para aumentar el estilo. También posó con un bodysuit blanco y un conjunto de ropa interior con transparencias.

La marca presentó con Eve su colección de prendas moldeadoras. “Presentamos la ropa moldeadora Calvin Klein. Soluciones atrevidas y que se adaptan al cuerpo”, anotaron. Sus seguidores reaccionaron con elogios hacia la actriz.

Señalan que la colección incluye piezas diseñadas en cuatro niveles de compresión, que incluyen tangas, calzoncillos, pantalones cortos, monos, leggings y slips. Los cuatro niveles de compresión comienzan con Second Skin Smoothing, la opción más liviana que está hecha con “microfibra ingrávida”.

Con esta campaña, Eve Hewson se une a Kendall Jenner,Hailey y Justin Bieber como embajadora.

Eve, de 33 años, protagonizará la próxima película de ciencia ficción de Steven Spielberg con Emily Blunt. La película estará basada en una historia del legendario cineasta, mientras que el guionista David Koepp escribirá el guión.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, Universal Pictures adelantó que está previsto que llegue a los cines el 15 de mayo de 2026.

Eve Hewson. Foto: SOPA Images Limited vía Grosby Group

Eve Hewson ha confesado que está obsesionada con el cuidado de la piel, por lo que incluso roba la crema carísima de su padre Bono.

“Diría que soy la más obsesionada con el cuidado de la piel porque soy cáncer. Me gusta cuidarme, bañarme, hacerme mascarillas faciales, ver una película mientras estoy con mi gato y usar una luz LED láser. Tengo todos los aparatos que puedas imaginar”, señaló.

La estrella deslumbra con su belleza en redes sociales al protagonizar portadas de diferentes revistas.

También ha hablado de su camino en Hollywood y cómo sus padres no estaban muy contentos cuando, a los 25 años, les anunció que quería convertirse en actriz.

“Simplemente no querían que me mudara a Hollywood. No querían que me involucrara en el negocio del cine. Quiero decir, miren la industria de la música, la industria del cine: es cruda. Hay mucha mierda por ahí”.