Existen diversos homenajes a la saga de La Guerra de las Galaxias, sin embargo, ninguno se había enfocado en los trajes y disfraces que se han usado en las películas y que tienen gran simbolismo para los fans.

El Museo EMP en Seattle tiene una exhibición llamada 'Star Wars and the Power of Costume', donde los visitantes pueden apreciar la moda intergaláctica, la historia de cada personaje y los distintos detalles de su apariencia.

De las seis películas se tienen expuestas más de 60 piezas de vestuario, hechos a mano, que van desde los stormtroopers y las capas Jedi, hasta el traje de Chewbecca y el famoso bikini de la princesa Leia.

En la exposición podrás encontrar detalles de la historia, creación e inspiración de cada una de la piezas, para que los fan puedan conocer a profundidad a sus personajes favoritos.

Para esto se mezcla lo físico y lo virtual, con tablets y dispositivos interactivos que permiten tener una colección más completa.

Por el momento la exhibición permanecerá en Seattle, pero se planea en un futuro llevarla a más de 11 ciudades hasta 2012, incluido Nueva York en noviembre de este año.

Estas son algunas imágenes de lo que podrás disfrutar.

