Fanáticos de Taylor Swift colapsan Ticketmaster; cancelan venta para Eras Tour

Nueva York, 17 nov (EFE).- La compañía de venta digital de entradas Ticketmaster anunció que mañana, viernes, cancelará la venta de entradas de "Eras Tour", la primera gira en cinco años de la cantante Taylor Swift, debido al desmesurado exceso de demanda.

"Debido a la demanda extraordinariamente alta de los sistemas de emisión de boletos y a que el inventario de boletos restante es insuficiente para satisfacer esa demanda, la venta pública de mañana para la gira Eras de Taylor Swift ha sido cancelada", escribió Ticketmaster en su página oficial de Twitter.

Esta medida se produce solo dos días después de que la página web de esta compañía se bloqueara por el gran número de personas que no estaban dispuestas a perderse las actuaciones en directo de Swift.

Ante el desconcierto de los fanáticos seguidores de la cantante estadounidense, Ticketmaster ha publicado un comunicado en el que asegura que la situación se ha desbordado a pesar que para la venta de entradas de la gira de Swift se había habilitado una página especial en la que los fan debían registrarse para evitar las compras automáticas.

Aún sí, cerca de 3,5 millones de personas se registraron en esta web para comprar las entradas cuando estuvieran a la venta, batiendo el récord de la compañía.

Ante la avalancha, el equipo de Swift, que originalmente había programado 27 actuaciones incluyó un total de 52 fechas.

