Fechas, artistas y lo que debes saber de la Comic-Con en San Diego 2022

¿Eres fanático de las historietas y la ciencia ficción? La Comic-Con en San Diego, California, es el evento más importante en este ramo y está a la vuelta de la esquina.

Decenas de escritores, artistas, diseñadores, actores y otros personajes relacionados con la ciencia ficción se reunirán durante cuatro días en un solo recinto.

Algunos fanáticos llegan con sus mejores disfraces, pero no es un requisito para entrar. Lo único que necesitas es entusiasmo por impregnarse de todo el ambiente de diversión y fantasía.

Aunque las charlas principales son a puerta cerrada y se debe pagar por el acceso a la convención, en la ciudad de San Diego se organizarán varios eventos, como espectáculos artísticos, proyecciones de películas y hasta un desfile de moda.

¿Cuándo es la Comic-Con 2022?

Luego de dos años de suspensión por la pandemia de Covid-19, esta es la primera edición que se realiza de la Comic-Con desde 2019. El evento se realizará del jueves 21 al domingo 24 de julio de 2022.

La sede del evento es el Centro de Convenciones de San Diego, en el 111 de West Harbor Drive del Distrito de la Marina, en el centro de la ciudad.

Estos son los horarios en que se mantendrá abierta la sala de exposiciones:

- Jueves: 9:30 a 19:00 horas.

- Viernes: 9:30 a 19:00 horas.

- Sábado: 9:30 a 19:00 horas.

- Domingo: 9:30 a 17:00 horas.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Comic-Con 2022?

En esta edición no se vendieron boletos al público, ya que las entradas están destinadas para las personas que compraron sus accesos a la convención de 2022, pero no pudieron acudir por la pandemia.

Aunque no se vendieron las credenciales de entrada, se lanzaron a la venta algunas insignias de personas que cancelaron o devolvieron sus accesos de 2020. Estas insignias tuvieron un costo por día de entre 47 y 69 dólares para adultos y de 23 a 34 dólares para menores de 18 años, pero todas ya están agotadas.

Eventos destacados y artistas de la Comic-Con 2022

- Panel de The Lord of the Rings: The Rings of Power con Morfydd Clark, Charles Edwards, Rob Aramayo, Ben Walker y otros integrantes del elenco - viernes 22 de julio a las 10:30 horas.

- Panel de Marvel Studios Animation con los detalles sobre X-Men 97, Marvel Zombies y la segunda temporada de la serie What If…? - viernes 22 de julio a las 12:30 horas.

- Panel de The Walking Dead con Norman Reedus, Melissa McBride, Ross Marquand, Christian Serratos, Seth Gilliam y Khary Payton - viernes 22 de julio a las 13:30 horas.

- Charla sobre Tales of The Walking Dead con Terry Crews, Danny Ramirez y Samantha Morton - viernes 22 de julio a las12:30 horas.

- Charla sobre la cinta BRZRKR con Keanu Reeves - viernes 22 de julio a las 15:00 horas.

- Panel de Warner Bros. sobre Black Adam y Shazam 2 , con Dwayne Johnson y Zachary Levi - sábado 23 de julio a las 10:15 horas.

- Panel sobre House of the Dragon, con George RR Martin, Paddy Considine, Matt Smith, Steve Toussaint, Emma D'Arcy y Olivia Cooke - sábado 23 de julio a las 11:30 horas.

- Charla sobre Star Trek, con Patrick Stewart, Jack Quaid, Tawny Newsome, Ethan Peck y Anson Mount - sábado 23 de julio a las 12:45 horas.

- Panel sobre Entrevista con el Vampiro, con Sam Reid, Jacob Anderson, Bailey Bass y Eric Bogosian - sábado 23 de julio a las 14:00 horas.

- Panel sobre el Universo Cinematográfico de Marvel con Kevin Feige, el presidente de la compañía y un elenco de actores que no fue revelado - sábado 23 de julio a las 17:00 horas.

- Charla sobre The School for Good and Evil, con Charlize Theron, Kerry Washington y Laurence Fishburne - domingo 24 de julio a las 11:00 horas.

- Panel sobre What We Do in the Shadows, con Kayvan Novak, Natasia Demetriou y Matt Berry - domingo 24 de julio a las 13:15 horas.