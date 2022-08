Fortuna, carrera y otros datos que no sabías de Ben Affleck

Ben Affleck está de manteles largos por la celebración de su cumpleaños número 50. Este año es diferente debido a que su vida dio un giro inesperado al reconciliarse y casarse con el amor de toda su vida, Jennifer Lopez-Affleck, con quien inicialmente estuvo comprometido hace casi 20 años.

Affleck es uno de los actores más reconocidos, solicitados y mejor pagados de Hollywood. Ha estado activo por más de 30 años, participando en grandes producciones dignas de premios Oscar como Shakespeare in Love y Argo, esta última como mejor película siendo él el director, productor y protagonista junto a Bryan Cranston.

A continuación te dejamos con algunos datos curiosos y detalles de su fortuna del actor.

Nació en 1972 en Berkeley, California

Benjamin Géza Affleck-Boldt nació el 13 de agosto de 1972 en la ciudad californiana de Berkeley. Según Thrillist, el actor fue nombrado en honor a un sobreviviente húngaro del Holocausto y quien era amigo de su familia.

Su madre, una maestra formada en Harvard, lo apoyó e impulsó a convertirse en artista desde que era un niño. A los 12 años debutó formalmente como actor en The Voyage of the Mimi.

Por su parte, su padre era conserje de la misma institución de la Ivy League. Dicho trabajo sirvió de inspiración para el personaje revelación de Matt Damon en la película Good Will Hunting.

Matt Damon le debe su incursión como actor

Es conocido que Ben y Matt Damon son mejores amigos; su relación data de cuando eran niños y vecinos en el mismo vecindario de Berkeley.

Cuando Ben se encontraba haciendo sus primeros intentos como actor de cine, le presentó a su agente lo que le permitió a Matt facilitar sus oportunidades en la industria.

Cuando eran adolescentes, Ben y Matt fueron extras juntos en Field Of Dreams.

Jennifer Lopez le escribió una canción

Mientras eran la pareja del momento a inicios de los dos mil, JLo le escribió la canción Dear Ben en la que le declaró su devoción y profundo amor. Al mismo tiempo, Ben protagonizó el video musical del famoso sencillo Jenny From The Block de 2002; ambas canciones se desprendieron del álbum This Is Me… Then.

Durante esos años fueron la pareja más mediática de Hollywood hasta que se separaron en 2004.

Le dedicó un mensaje a JLo en un periodico

Ben le dedicó un tierno mensaje en 2002, cuando ella todavía estaba casada con el bailarín Criss Judd. Fue hasta noviembre del mismo año que se comprometieron.

"Ha demostrado amabilidad, dedicación, diligencia, humildad, gracia de espíritu, belleza en el coraje, gran empatía, talento asombroso, aplomo real y verdadera gracia. “Ojalá tuviera la suerte de estar en todas sus películas... Con amor, respeto y gratitud, Ben Affleck".

El mensaje fue publicado en Hollywood Reporter después de que Jennifer fuera nombrada estrella femenina del año en ShoWest.

Ha actuado en más de 60 películas

Su debut en películas fue en 1981, mientras que en la televisión fue en 1984. Desde entonces la cantidad de películas asiente a más de 60.

Entre los títulos más importantes destacan Armageddon, Shakespeare in Love, Pearl Harbor, Daredevil, Argo, Gone Girl, Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, The Last Duel y recientemente se reveló que regresará a su papel de Batman en Aquaman 2.

Habla español fluido

Entre los talentos de Ben destaca su fácil aprendizaje del español. Estudió el idioma en la Universidad de Vermont, pero comenzó a familiarizarse con él cuando estudiaba la secundaria en Cambridge Rindge and Latin School.

Cuando estrenó Batman v Superman en el Auditorio Nacional, Ciudad de México, se presentó ante sus fanáticos, con sus coestrellas, hablando español.

"¡Hola México! ¿Cómo están? Hablamos español en Los Ángeles porque es parte de México”, dijo al presentarse.

Por su parte, presentó su película The Last Duel en entrevista con Despierta América. Durante la charla habló completamente en español.

Fortuna y salarios anuales

El actor cuenta con una fortuna valorada en $150 millones de dólares, obtenida en su mayoría de la actuación, la producción y su incursión como guionista de películas.

Celebrity Net Worth estima que obtuvo su salario más alto en 2003 con la película Paycheck, donde ganó $15 millones de dólares antes de los bonos de back-end.

Durante su larga trayectoria ha hecho uso de su fortuna para ayudar a causas benéficas como Feeding América y la Iniciativa del Este del Congo.

Asimismo, ha dirigido gran parte de su fortuna en bienes raíces. Mientras estuvo casado con Jennifer Garner, Ben compró una mansión de $17.5 millones de dólares en Pacific Palisades de Los Ángeles, la cual vendió en 2018 por $32 millones.

Tras la venta de esta casa y su divorcio, Affleck compró otra casa en el mismo vecindario por $19 millones. Hace unos días Wall Street Journal reveló que esta propiedad fue puesta a la venta por $30 millones.