La socialité Paris Hilton se casó este fin de semana con el empresario Carter en una ceremonia llena de lujo en la mansión de su abuelo Barron en Bel-Air, California.

En la lista de invitados se encontraban celebridades como Kim Kardashian, Nicole Richie, Emma Roberts, Paulda Abdul y Demi Lovato. Las damas de honor fueron Halle Hammond, Whitney Davis, Farrah Aldjufrie y su cuñada Tessa Gräfin von Walderdorff.

Paris Hilton and Carter Reum at their wedding yesterday. pic.twitter.com/GvB0jve57R — Pop Base (@PopBase) November 12, 2021

Para la ceremonia del jueves, Paris utilizó un espectacular vestido blanco diseñado por la casa de moda de lujo Oscar de la Renta, con una falda abultada y detalles de encaje en el escote, torso y velo.

La prenda de manga larga y flores bordadas fue hecha a mano por ocho personas y requirió de mil 400 horas de trabajo.

Luego, Paris Hilton se cambió con otro vestido de Oscar de la Renta, también con una falda abultada, pero con los hombros descubiertos y escote pronunciado, en complemento con un costoso collar plateado y una tiara.

La socialité de 40 años de edad también deslumbró con un vestido largo blanco con cristales incrustados y mangas traslúcidas.

nicole richie at paris hilton’s wedding… that actually means a lot to me pic.twitter.com/0xdC2wJzhO (@outsideofu) November 12, 2021



El último atuendo que lució la empresaria fue un minivestido blanco, también de Oscar de la Renta, con una falda con volantes verticales y flores en los hombros y en el escote.

Por su parte Carter Reum, también de 40 años, usó un esmoquin de color azul marino de la firma Ermenegildo Zegna.

Según compartió en su blog, Hilton y su ahora esposo comenzaron a llorar mientras ella caminaba al altar. "Fue un momento de Cenicienta y supe que había encontrado a mi verdadero amor", confesó.

Durante el evento, la cantante Demi Lovato interpretó la canción I Will Always Love You para los recién casados.

De cena, en la recepción se ofrecieron platillos del chef Wolfgang Puck, entre los que destacaron papas en pan de oro, una ensalada de pera asiática y un corte de carne New York. Además, en el pastel de bodas de casi dos metros de altura, en tonalidades doradas, se colocó una impresionante corona.

i need everyone to see paris hilton’s wedding cake pic.twitter.com/GJi6B3OyVE — (@stewpidblonde) November 12, 2021



Después de la ceremonia, Paris Hilton y Carter Reum organizaron el viernes una gran fiesta de carnaval en el muelle de Santa Mónica, en California, donde los invitados disfrutaron de los juegos y de una gran variedad de comida.

Para este evento, la estrella de la serie Paris in Love llevó un minivestido rosa neón con mangas y escote de red.

Demi Lovato en el afterparty de la boda de Paris Hilton en Santa Monica, California (12/11). pic.twitter.com/NHVXdSeGhh — iDemirazziMediaMx (@iDMx_Media) November 13, 2021

Finalmente, las celebraciones de boda concluyeron el sábado con otra fiesta en la mansión de Barron Hilton en Bel-Air. La pareja ofreció una cena y un baile llenos de lujo.

Para la última celebración de boda, Paris arrasó con un vestido de estrellas plateadas con tela semitransparente, ajustada a su esbelta silueta.

La pareja confirmó su relación en abril de 2020 y se comprometieron en febrero pasado durante un viaje a una isla privada.



