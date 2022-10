Frankie Muniz revela que ‘Malcolm el de en medio’ podría regresar tras 16 años

A diferencia de muchas estrellas infantiles que alcanzan el deseado éxito desde pequeños y luego ven su carrera desaparecer o fracasar debido a los excesos y abusos, Frankie Muniz decidió huir de Hollywood tras protagonizar Malcolm el de en medio desde el 2000 hasta el 2006.

En una nueva entrevista que dio, el actor dijo que amaba estar en el sitcom, pero tras su fin quiso salir del ojo público y concentrarse en su vida privada para salvarse de caer en la maldición infantil de Hollywood.

¿Qué fue de Frankie Muniz tras Malcolm el de en medio?

Luego de alcanzar la fama con la serie, Muniz se convirtió en los adolescentes del momento, siendo también uno de los actores mejor pagados de Hollywood a corta edad.

Protagonizó las películas Big Fat Liar y El Agente Cody Banks. Posteriormente participó en los programas Dancing With The Stars y Dancing With the Stars: Junior. El actor pausó su carrera para concentrarse en su vida privada.

En la reciente charla con Fox reveló que quería prevenir que él y su carrera se desviaran “por un mal camino”, lo que normalmente sucede con los niños actores que prueban el éxito desde pequeños en programas de televisión y películas de Hollywood y que por el exceso de trabajo buscan una salida en el alcohol y abuso de sustancias nocivas.

“Ahora, lo he pensado”, dijo el actor de ahora 36 años. “Porque mucha gente va por un mal camino, ya sea por las drogas, el alcohol, lo que sea. Y creo que para mucha gente, probablemente sea difícil pasar de tener tanto éxito a una edad temprana donde siempre tienes gente diciendo, 'Oh, te amo', y todos te quieren aquí y allá. Y luego eso comienza a desvanecerse”.

Durante la larga pausa de los sets de grabación, Muniz se enfocó en su carrera como músico, de hecho se unió a una banda y salía de gira con frecuencia, al mismo tiempo decidió abrir sus propios negocios, correr autos de forma profesional y se centró en su vida personal y familiar.

“Cuando estaba en Malcolm, estaba tan emocionado de trabajar en un programa”, reveló en la entrevista.

“Pero también en ese mismo sentido, cuando terminó el espectáculo, dejé el negocio por un tiempo. Empecé a hacer otras cosas”, agregó.



Foto: AP

¿Malcolm el de en medio regresará a la televisión?

La serie de situación contó con seis temporadas y un total de 151 episodios. El 9 de enero del 2000, más de 23 millones de personas sintonizaron el primer episodio, y después de 22 años, muchos más millones continúan disfrutándola como si fuera la primera vez.

Protagonizada por el actor Frankie Muniz como Malcolm, Bryan Cranston como Hal y Jane Kaczmarek como Lois, el programa se centró en las aventuras de una familia de clase media dentro de un popular barrio de Estados Unidos.

Hasta el momento es una de las series más queridas y vistas por los fanáticos más grandes y nuevas generaciones después de 22 años de su estreno y 16 de su fin, lo que podría traer consigo su regreso con nuevos episodios.

En la misma entrevista el actor dejó al aire la posibilidad de un reinicio de Malcolm con su participación estelar, el elenco original y bajo la dirección de Bryan Cranston, quien ha estado abierto a la posibilidad de actuar de nuevo como Hal y que también ha estado trabajando en un guión.

“Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y está escribiendo el guión y haciendo que todo funcione. Entonces, podría haber algo. Me gustaría estar 100 por ciento”, dijo.

Mientras esto sucede, Muniz ha estado trabajando con VH1 para el programa The Surreal Life, un programa de telerralidad que hace convivir a las estrellas y las somete a situaciones ajenas a su estilo de vida. De hecho, el actor estuvo en México rodando fragmentos de su participación como conductor de taxis en la Ciudad de México.