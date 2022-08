Frente al río y con vestido de lujo, así fue la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Por segunda vez, Jennifer López y Ben Affleck dijeron “sí acepto”, pero esta vez durante una lujosa boda en Georgia, llena de familiares, y amigos.

La pareja de actores organizó una espectacular ceremonia este sábado en la casa de 8.9 millones de dólares que tiene Affleck en Riceboro, Georgia.

Emme y Max, los dos hijos de J.Lo con Marc Anthony, cargaron su velo al caminar al altar. Violet, Seraphina y Sam, los hijos de Ben con Jennifer Garner, también la acompañaron.

En el jardín de la propiedad, que se encuentra a la orilla del río, se colocaron decenas de sillas para los invitados y arreglos con flores blancas.

Tras la ceremonia, los esposos protagonizaron una sesión de fotos en un puente de la mansión.

Jennifer Lopez y Ben Affleck organizaron una gran celebración de cuatro días, que comenzó con una excursión familiar a Savannah el jueves y se extendió hasta el domingo con un picnic.

De acuerdo con el tabloide británico Daily Mail, la boda de los actores tuvo un costo de 400 mil dólares.

Así fue el vestido de novia de Jennifer Lopez

El espectacular vestido de novia de Jennifer Lopez fue elaborado por la firma de lujo Ralph Lauren, único en su clase y hecho justo a la medida para la actriz.

La prenda fue diseñada con mangas japonesas, escote de espalda descubierta y una larga cola con olanes.

Además, J Lo completó su atuendo de novia con un velo de tela blanca transparente de seis metros de largo.

Por su parte, Ben Affleck usó un smoking compuesto por unos pantalones negros y un saco blanco, a juego con una camisa clara y un moño negro.

Los invitados a la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

A la gran boda en Georgia acudieron grandes amigos de la pareja, entre los que destacó Matt Damon, gran amigo de Affleck desde la infancia, que asistió junto a su esposa Luciana Barroso.

También se presentaron Kevin Smith y Jason Mewes, en compañía de sus esposas. Otros invitado de alto nivel fue el agente Patrick Whitesell, con la actriz Pia Miller.

Además, Jay Shetty, escritor del libro Think Like a Monk, ofició la ceremonia en la que Jennifer y Ben se juraron amor eterno.

El código de vestimenta para los invitados fue acudir con prendas blancas, al igual que los novios.

El gran ausente en la boda fue Casey Affleck, hermano del protagonista de Batman v Superman, quien tuvo que cumplir con otras obligaciones familiares. Jennifer Garner tampoco acudió a la ceremonia y el mismo día fue captada de compras en una tienda en West Virginia.

Lopez y Affleck también se casaron en julio pasado en una capilla de la ciudad de Las Vegas, a la que acudieron pocas personas.

La pareja se comprometió en abril por segunda vez, ya que durante su noviazgo a inicios del milenio también planearon casarse pero no lo lograron. Su nuevo romance comenzó en abril de 2021, después de que la cantante de On The Floor rompió su compromiso con Alex Rodríguez.