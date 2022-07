Gal Gadot cautiva en la playa con su look más inesperado

La actriz Gal Gadot sacó una sonrisa a sus 83.7 millones de seguidores en Instagram al publicar una de sus fotografías más inesperadas.

Posó a la orilla de la playa ataviada con un traje sastre en color blanco y sobre una bicicleta. “Tres de mis cosas favoritas: la playa, los atardeceres y montar una bicicleta en un traje”, escribió y recibió más de medio millón de reacciones.

Gal Gadot salió muy sonriente en su fotografía.

La protagonista de Wonder Woman es toda una fashionista y se caracteriza por siempre darle un giro de clase a sus atuendos. Su elegancia la ha llevado a ser la imagen de la joyería Tiffany & Co.

Actualmente modela joyas de la colección “Botánica”, inspirada en flores.

Para 2022, la celebridad ya tiene varios proyectos. Se anunció que interpretará a la Reina Malvada de la historia de Blancanieves en "Snow White and the Seven Dwarves", una nueva película live action que prepara Disney. La israelí se unirá a la actriz latina Rachel Zegler, quien dará vida a la princesa Blancanieves.

En otra cinta, interpretará a Cleopatra. Ha desatado críticas debido a que Gal Gadot es blanca. En una entrevista con BBC abordó la polémica y declaró que Cleopatra era de Macedonia. Buscaron a una actriz macedonia y no encontraron un perfil que se adaptara a lo que querían.

También ha confirmado un thriller internacional de espías, Heart Of Stone, junto al actor de Belfast Jamie Dornan.

Entre sus próximos proyectos cinematográficos está una nueva versión del thriller romántico de Alfred Hitchock: To Catch A Thief. La película de Hitchcock, de 1955, fue protagonizada por Cary Grant y Grace Kelly en los papeles principales.

De acuerdo con informes de The Wrap, Gal Gadot no sólo será protagonista de la película, sino que también será productora junto con su esposo Jaron Varsano.

Recientemente protagonizó la película de misterio Death On The Nile de Kenneth Branagh, que se basa en la novela de 1937 del mismo nombre de Agatha Christie.