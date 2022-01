Gal Gadot conquista Instagram con minivestido blanco y negro

La actriz Gal Gadot fue elegida por la revista InStyle para protagonizar su portada del mes de enero 2022 y deslumbró al aparecer ataviada con un jovial minivestido.

La tela de la prenda tenía líneas diagonales en blanco y negro que estilizaron aún más su figura. Presumió un maquillaje de apariencia natural compuesto por base, polvo compacto, rubor bronce en las mejillas, labial nude y una ligera capa de sombras marrón en los párpados.

Gal Gadot presumió un nuevo corte de cabello que incluyó flequillo y sumó más de millón y medio de reacciones.

Además de su notable talento, la protagonista de Wonder Woman siempre ha sido elogiada por su belleza. Cautiva a tantos que fue elegida para interpretar a Cleopatra en una cinta dirigida por Patty Jenkins e incluso ganó Miss Israel en 2004.

Sobre su faceta como ganadora de un concurso de belleza dijo a InStyle:

“No soy el tipo de chica que participa en concursos de belleza. Pero tenía algo de tiempo antes de mi servicio militar, y pensé: ‘Sería bueno decirle a mis nietos que la abuela compitió en Miss Israel’. Y luego gané. Yo estaba como, ‘Mierda. ¿Y ahora qué?’ No quería ganar. Nunca pensé que lo haría. Fui tan ingenua. Solo tenía 18 años, y convertirme en una celebridad y tener paparazzis cerca, fue demasiado para mí”, confesó.

Para la estrella fue demandante cumplir con la responsabilidad de la corona. Tenía que usar vestidos de noche para el desayuno. “Fue tan ridículo; no seguí el libreto. Simplemente hice lo mío y no traté de impresionarlos”, agrega.

Después se enlistó en el ejército para ser entrenadora de combate.

Durante años, Gal Gadot se sintió presionada para conseguir un trabajo como actriz; luego para ser actriz en Estados Unidos y finalmente para obtener un papel relevante. Ahora que lo tiene todo quiere trabajos en los que cuente historias significativas.

“Quiero que nuestra productora [Pilot Wave] sea sólida y que la use para controlar el destino de mi carrera tanto como pueda”, anota.

Gal Gadot fue la tercera actriz mejor pagada del 2020 con $31.5 millones de dólares según la revista Forbes. La estrella protagonizó Wonder Woman 1984 y sumó a su bolsa 20 millones de dólares por su papel en Red Notice. Está por verse cómo cerró el 2021.

Para 2022 ya tiene proyectos. Se anunció que interpretará a la Reina Malvada de la historia de Blancanieves en "Snow White and the Seven Dwarves", una nueva película live action que prepara Disney. La israelí se unirá a la actriz latina Rachel Zegler, quien dará vida a la princesa Blancanieves.

Mira las fotos de Gal Gadot en la galería superior.