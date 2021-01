Gal Gadot deslumbra con minifalda y selfie frente al espejo

Gal Gadot deslumbró a sus seguidores de Instagram con una fotografía de sí misma luciendo un casual, pero glamuroso look frente al espejo.

La actriz de Wonder Woman recurrió a la red social para compartir una foto donde se muestra definiendo su belleza con maquillaje de Revlon.

Lució casual ataviada con una blusa de rayas blancas con amarillas y grises a juego con una minifalda de mezclilla, prendas que envolvieron la atlética figura que logró para interpretar a la heroína más querida de DC Comics en su segunda entrega.

Gal de 35 años presumió su belleza israelí definida con labial rojo, un cat eye negro, sombras rosadas y pópulos con blush rojizo claro. Su cabello se mostró peinado de lado sobre sus hombros.

Al look añadió un par de anillos de diamantes y pequeños pendientes de plata.

“Tuve muy poco tiempo para practicar, pero creo que finalmente lo conseguí @revlon” escribió en el pie de foto con más de 3 millones de likes obtenidos al instante.

Gal Gadot viene de cosechar éxitos con el lanzamiento de la película Wonder Woman 1984 a través de pantallas de cine mundiales y en HBO Max, siendo la película más exitosa del servicio durante 2020.

En una entrevista con The Sunday Times, Gadot admitió que le ha resultado dividir su tiempo como madre, esposa y dentro de la industria cinematográfica como actriz.

Reveló que ha tenido que saltarse momentos especiales con su hija para ir a trabajar ya que su trabajo no es como el de las otras madres de familia.

“Una mañana mi hija tuvo un concierto y quería que fuera a verla actuar. Ella dijo: ‘¿Por qué no puedes llegar tarde como hacen otras mamás?’. Dije: ‘Porque va a haber un equipo completo y no me van a tener allí para filmar’”.