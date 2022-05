Gal Gadot deslumbra con vestido al estilo braless y costosos diamantes

Gal Gadot dio una cátedra de lujo y estilo al presentarse como la nueva embajadora de la marca Tiffany & Co. de alta joyería.

Deslumbró al posar para una sesión fotográfica ataviada con un hermoso vestido negro aterciopelado con profundo escote en V. Lo llevó al estilo braless.

Como no podría ser de otra forma, combinó el atuendo con un set de diamantes de la colección Botanica, inspirada en “tres pilares de la naturaleza”: el diente de león, el cardo y la orquídea.

Gal Gadot deslumbró con un collar de diamantes que evocaba los dientes de león. “Puede transformarse en cinco configuraciones y utiliza ingeniosamente cortes de rosas cristalinas para evocar el polen esponjoso del diente de león”, anota WWD. Llevó aretes y un brazalete en diseño similar.

La protagonista de Wonder Woman dijo sentirse increíblemente honrada de ser parte de la nueva campaña de Tiffany & Co., pues sabe que es la colección de joyería más estimada de la marca.

Para 2022, la celebridad ya tiene varios proyectos. Se anunció que interpretará a la Reina Malvada de la historia de Blancanieves en "Snow White and the Seven Dwarves", una nueva película live action que prepara Disney. La israelí se unirá a la actriz latina Rachel Zegler, quien dará vida a la princesa Blancanieves.

En otra cinta, interpretará a Cleopatra bajo la dirección de su amiga Patty Jenkins, quien es la directora de las dos cintas sobre Wonder Woman.

También ha confirmado un thriller internacional de espías, Heart Of Stone, junto al actor de Belfast Jamie Dornan. En otro proyecto protagonizará una nueva versión del thriller romántico de Alfred Hitchcock To Catch A Thief, y será una de las productoras junto con su esposo, según The Wrap.

Recientemente protagonizó la película de misterio Death On The Nile de Kenneth Branagh, que se basa en la novela de 1937 del mismo nombre de Agatha Christie.