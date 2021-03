Gal Gadot está embarazada; espera su tercer hijo con Jaron Varsano

La actriz Gal Gadot está embarazada de su tercer hijo. Así lo reveló la estrella de Wonder Woman a través de sus redes sociales.

Con una fotografía donde aparece recostada con su esposo, Jaron Varsano, y sus dos hijas, escribió: “Aquí vamos de nuevo”. En la imagen, su esposo le toca el vientre mientras ella usa un vestido blanco.

Dio la noticia luego de su participación en la ceremonia de los Golden Globes, donde presentó el premio a Mejor Película Extranjera.

La actriz israelí deslumbró ataviada con un minivestido blanco aperlado de Givenchy con mangas transparentes y holgado.

Tras su elección de vestuario, algunos usuarios se preguntaron si Gal Gadot podría estar embarazada. Kristen Anderson-Lopez, compositora de Frozen, escribió: “Estoy muy seguro de que Gal Gadot puede estar embarazada” y otros comentaron lo mismo.

Ahora ella lo ha confirmado. Gadot ha estado casado con Jaron Varsano desde 2008 y juntos tienen dos hijas: Maya, de tres años, y Alma, de nueve.

Para Gal Gadot su familia lo es todo e intenta pasar tiempo de calidad con ellos mientras obtiene papeles de actuación.

Hace poco reveló que su mayor objetivo en la vida es el equilibrio.

“Muchas personas, especialmente las madres trabajadoras, pueden identificarse. Cuando tienes hijos, quieres estar con ellos y pasar el mayor tiempo posible a su lado, pero tienes una carrera y necesitas presentarte”, dijo en entrevista a The Sunday Times.

“Una mañana mi hija tuvo un concierto y quería que fuera a verla actuar. Ella dijo: ‘¿Por qué no puedes llegar tarde como lo hacen otras mamás?’. Respondí: ‘Porque va a haber un equipo completo y no me van a tener allí para filmar’”.