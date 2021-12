Gal Gadot impacta con belleza y blazer abierto en Instagram

Gal Gadot está lista para celebrar la Navidad y el Año Nuevo con su familia, pero antes publicó una última sesión de fotos donde luce un elegante traje blanco.

La estrella de Red Notice luce un conjunto holgado con blazer abierto y un bralette nude. Mira fijamente a la cámara mientras se recuesta descalza en un sofá.

Presumió su belleza con un maquillaje de apariencia natural, compuesto por base, iluminador, gloss en los labios y sombras tenues en los párpados. Peinaron su cabellera negra hacia atrás. Sumó más de 1.5 millones de reacciones.

Así, Gal Gadot cerró un año marcado por el éxito de Red Notice, película que protagoniza y que está disponible en streaming en Netflix. Se unió a The Rock y Ryan Reynolds en esta nueva comedia de suspenso del FBI, dirigida por Rawson Marshall Thurber.

La actriz también se convirtió en madre por tercera vez en 2021. Ahora comparte tres hijas con su esposo Yaron Varsano: Alma de 10 años, Maya de cuatro y Daniella de cinco meses.

Gal Gadot fue la tercera actriz mejor pagada del 2020 con $31.5 millones de dólares según la revista Forbes. La estrella protagonizó Wonder Woman 1984 y sumó a su bolsa 20 millones de dólares por su papel en Red Notice. Está por verse cómo cierra el 2021.

Para 2022 ya tiene proyectos. Se anunció que interpretará a la Reina Malvada de la historia de Blancanieves en "Snow White and the Seven Dwarves", una nueva película live action que prepara Disney. La israelí se unirá a la actriz latina Rachel Zegler, quien dará vida a la princesa Blancanieves.

En otra cinta, interpretará a Cleopatra bajo la dirección de su amiga Patty Jenkins, quien es la directora de las dos cintas sobre Wonder Woman.

Gal Gadot es una estrella de las películas de acción y se mantiene en forma para sorprender en el rodaje. Su historia con el ejercicio se remonta a años atrás. Ha sido jugadora de basquetbol, bailarina de hip-hop, coronada Miss Israel en 2004 y sirvió dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como instructora de combate.

Como preparación para filmar Wonder Woman, Gal Gadot realizaba dos horas de gimnasio diario para mantenerse en forma para las escenas de acción. Aunque hacía cardio como parte de su rutina, prefería las series con pesas.

También practica escalada en roca para reducir su nivel de triglicéridos y fortalecer los músculos del abdomen, brazos y piernas.

A través de Instagram, la actriz ha confesado que el boxeo es uno de sus ejercicios favoritos.