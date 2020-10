Gal Gadot presume 'abs de acero' con crop top en la playa

La actriz Gal Gadot compartió imágenes de la sesión de fotos que realizó en la playa para la revista Vanity Fair.

La estrella de Wonder Woman se lució ante la cámara con unos pantalones holgados, de color beige y con cintura ajustada, así como con un crop top blanco, de tela delgada y escote pronunciado, con el que lució sus "abs de acero".

Gal posó de pie en la playa con el mar de fondo, con su cabello peinado en un chongo bajo y su rostro con el mínimo de maquillaje para mostrar su belleza natural.





En la serie de fotografías que compartió la celebridad también utilizó una blusa blanca con olanes, un vestido blanco con aberturas y un elegante traje claro.

A través de Instagram la modelo reveló que la sesión fue tomada en las costas del Mediterráneo y agradeció a la revista Vanity Fair por llevarla a su tierra natal.

Gal Gadot ganó el concurso de belleza Miss Israel en 2005, antes de iniciar su carrera en el mundo del espectáculo, pero la estrella afirmó que realmente no quería ser Miss Universo.

La estrella de The Fast and The Furious aseveró que saboteó su participación en Miss Universo. Cuando fue cuestionada por Paula Abdul, Gal le dijo que no hablaba inglés e hizo todo lo necesario para no ganar.

En la revista, la celebridad de 35 años habló sobre su nueva película Wonder Woman 1984, cuyo estreno se pospuso por la pandemia de Covid-19. Por la primera cinta, Gal Gadot ganó 300 mil dólares y por la segunda incrementó su salario a 10 millones de dólares.

La nueva fecha de estreno está programada para el próximo 25 de diciembre, pero se podría modificar nuevamente si las condiciones sanitarias no cambian o se agravan.

Gadot confesó que uno de los momentos que la hace llorar es una escena en la que Lilly Aspell interpreta a su versió infantil en una competencia.

