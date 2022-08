Gal Gadot presume bikini junto a la piscina y 'roba' todas las miradas

La actriz Gal Gadot se ‘robó todas las miradas’ al posar en bikini junto a la piscina el domingo. La estrella de Wonder Woman posó sentada sobre una toalla y presumió su figura torneada al usar un espectacular traje de baño en color cobre.

Deslumbró con un abdomen plano y brazos tonificados mientras bebía un café junto a la alberca. Mantuvo un look muy natural al posar sin maquillaje y lucir las finas facciones de su rostro. Amarró su cabello negro en un moño alto y ligeramente despeinado.

Sumó más de 2 millones de reacciones con la publicación y reafirmó que es una de las celebridades favoritas de Hollywood.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) Gal Gadot es madre de tres niñas, tiene 37 años y mantiene una figura envidiable gracias a su constancia con los entrenamientos. Su preparador físico y nutricionista es Magnus Lygdback. El secreto detrás de su “bikini body” es que hace ejercicio cuatro días por semana, bebe agua “como un camello” y lleva una dieta mediterránea. “Nunca olvidaré lo que me explicó un preparador físico: “Incluso si haces ejercicio durante dos horas al día, quedan muchas horas para comer. Por lo tanto, los alimentos que eliges son importantes”, dijo Gal Gadot a la revista Shape el año pasado.

La estrella admite que come hamburguesas y comida rápida cuando tiene antojos, pero la mayor parte del tiempo intenta mantenerse lo más saludable posible.

La historia de Gal Gadot con el ejercicio se remonta a años atrás. Ha sido jugadora de basquetbol, bailarina de hip-hop, coronada Miss Israel en 2004 y sirvió dos años en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) como instructora de combate.

Como preparación para filmar Wonder Woman, Gal Gadot realizaba dos horas de gimnasio diario para mantenerse en forma para las escenas de acción. Aunque hacía cardio como parte de su rutina, prefería las series con pesas.

Además del ejercicio en el gimnasio, le gusta practicar escalada en roca y boxeo.

Foto: EFE

Pareciera que Gal Gadot ya alcanzó el pico de la fama, pero aún tiene muchos proyectos de cine en puerta. El pasado 28 de julio terminó su papel como la agente de la CIA Rachel Stone. El personaje es protagonista de la película Heart of Stone a estrenarse próximamente en Netflix. Gal Gadot también fue productora ejecutiva.

Se anunció que interpretará a la Reina Malvada de la historia de Blancanieves en Snow White and the Seven Dwarves, una nueva película live action que prepara Disney. La israelí se unirá a la actriz latina Rachel Zegler, quien dará vida a la princesa Blancanieves.

En otra cinta, interpretará a Cleopatra. Ha desatado críticas debido a que Gal Gadot es blanca. En una entrevista con BBC abordó la polémica y declaró que Cleopatra era de Macedonia. Buscaron a una actriz macedonia y no encontraron un perfil que se adaptara a lo que querían.

Entre sus próximos proyectos cinematográficos está una nueva versión del thriller romántico de Alfred Hitchock: To Catch A Thief. La película de Hitchcock, de 1955, fue protagonizada por Cary Grant y Grace Kelly en los papeles principales.

Foto: EFE

Mira las fotos de Gal Gadot en la galería superior.