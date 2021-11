Gal Gadot seduce en la alfombra roja con vestido rojo brillante

La actriz Gal Gadot deslumbró al desfilar por la alfombra roja en el estreno de Red Notice, la nueva película de Netflix que protagoniza junto a Dwayne 'The Rock' Johnson y Ryan Reynolds.

Gal Gadot brilló ataviada con un espectacular vestido rojo cubierto de lentejuelas. La prenda de escote en V tenía una abertura en la pierna derecha seguida por holanes que agregaron volumen.

Aumentó el glamour con aretes de diamantes de 15 quilates y un brazalete de platino y turmalinas azules de la colección Tiffany Blue Book 2021, marca de lujo de la que es embajadora.

Foto: EFE

La estrella nacida en Israel destacó sus rasgos con sombras, delineador y amplias pestañas negras que profundizaron su mirada. Pintaron sus labios con el infalible color rojo (a juego con su manicura) y usó rubor durazno en las mejillas. Peinaron su cabello negro hacia atrás.

Gal Gadot, de 36 años, asistió a la premiere acompañada de su esposo Yaron Varsano, con quien comparte tres hijas: Alma de 10 años, Maya de cuatro y Daniella de cuatro meses.

Foto: AFP

Red Notice marca el regreso de Gal Gadot a la pantalla de cine tras su embarazo. Se unió a The Rock y Ryan Reynolds en esta nueva comedia de suspenso del FBI, dirigida por Rawson Marshall Thurber. La cinta se estrena el 5 de noviembre.

Ryan Reynolds lució un traje de terciopelo rojo con un chaleco a juego y una corbata estampada. Llegó sin su esposa Blake Lively.

Por su parte, Johnson posó junto a su esposa de 37 años Lauren Hashian. Vistió un traje de terciopelo color ciruela, que combinó con una camisa de vestir blanca desabotonada y un par de mocasines. Lauren cautivó con un vestido negro enjoyado con una abertura en una pierna.

Gal Gadot fue la tercera actriz mejor pagada del 2020 con $31.5 millones de dólares según la revista Forbes. La estrella protagonizó Wonder Woman 1984 y sumó a su bolsa 20 millones de dólares por su papel en Red Notice.

Y este jueves se anunció que interpretará a la Reina Malvada de la historia de Blancanieves en "Snow White and the Seven Dwarves", una nueva película live action que prepara Disney.

La israelí se unirá a la actriz latina Rachel Zegler, quien dará vida a la princesa Blancanieves.

Mira las fotos de Gal Gadot en la galería superior.