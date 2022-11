Georgina Rodríguez, ¿quién es la exitosa novia de Cristiano Ronaldo?

“Nos casaremos algún día”, es lo que ha dicho Cristiano Ronaldo en sinceras entrevistas que ha dado acerca de su novia Georgina Rodríguez, que viajó a Doha para apoyar al jugador en cada patada y gol que promete dar durante el Mundial de Qatar.

En los últimos días los deportistas son quien están acaparando la atención mediática en todo el mundo, pero también sus bellas y glamurosas acompañantes que no los dejan solos y están en primera fila apoyándolos, tal y como lo está haciendo la joven de 28 años.

¿Quién es Georgina Rodríguez?

La madre de los cuatro hijos de Cristiano Ronaldo, de 37 años, creció en Jaca, al noreste de España, con una madre de origen español y un padre argentino, mismo que fue encarcelado por 10 años por tráfico de cocaína, según informó The Sun.

Al contrario de lo que se piensa, la joven, de 28 años, no creció en una familia adinerada ni vinculada a la industria del entretenimiento.

Cuando era más joven aprendió a bailar profesionalmente, luego se enfocó en iniciar una carrera como modelo, para después mudarse a Londres para estudiar inglés y ganar dinero como niñera.

A su regreso a España, comenzó a trabajar como dependienta en tiendas de lujo en Madrid, primero en Massimo Dutti y después en Gucci. En esta última tienda fue donde su vida cambió por completo al encontrarse con Ronaldo por primera vez.

Actualmente es una Wag, como se les conoce a las esposas y novias de los deportistas de élite más famosas y exitosas, con una serie documental de Netflix llamada Soy Georgina, negocios en el mundo de la moda, modelo profesional e influencer en redes sociales; tan sólo en Instagram suma más de 39.4 millones de seguidores.

Si bien vive como estas bellas mujeres, Geo procura administrar los millones de su esposo con sus conocimientos que obtuvo al estudiar la carrera de contabilidad financiera, durante su embarazo, en el Centro de Estudios Financieros de Madrid.

Historia de amor entre Georgina y Cristiano Ronaldo

Mientras ella trabajaba en Gucci, CR7 se convirtió en uno de sus clientes personales y en una de las visitas a la tienda, en 2016, él le pidió que lo acompañara a un evento de alto perfil a los que suele asistir.

Después de esa invitación, otras más surgieron con frecuencia e incluso se dejaban ver frente a los paparazzis.

“Fue amor a primera vista para ambos”, dijo la modelo en una entrevista con The Sun.

En su serie, Georgina recordó que iba a trabajar temprano en transporte público y en la noche Cristiano pasaba por ella en su Bugatti.

También ha dicho que su romance con el jugador le costó cualquier trabajo que conseguía después de Gucci debido a la atención mediática que recibía, multitudes de fanáticos y paparazzis que se presentaban en sus trabajos con la esperanza de verla con el jugador.

“Me estaba escondiendo, pero los fanáticos me buscaban en la tienda. Solían llamar y preguntar por mí, haciéndose pasar por clientes. Siempre había fotógrafos esperándome. El director me dijo que bajara al sótano porque no quería verme en la tienda. Empecé a estar muy incómoda y luego me fui”, le dijo a XLSemanal.

Con casi seis años de relación, Rodríguez se convirtió en la madre de los hijos de Ronaldo, Cristiano Jr, Eva y Mateo, así como de sus hijas biológicas Alana Martina y Bella Esmeralda, el mellizo de ésta última murió en abril de 2022.

Durante una entrevista con ITV, Ronaldo habló sobre su pareja como su “amor verdadero”. Le dijo a Piers Morgan: “Ella me ayudó mucho. Por su puesto, estoy enamorado de ella”. Agregó que eventualmente llegará al altar con Georgina por su propio deseo e influenciado también por su madre que espera verlo casado algún día.

“Nos casaremos algún día, es seguro. Es el sueño de mi madre también. Entonces, un día. ¿Por qué no? Ella es genial. Ella es mi amiga. Tenemos conversaciones. Le abro el corazón y ella me abre el suyo”.