Gigi Hadid presume vientre plano con bikini durante sesión

Gigi Hadid hizo alarde de su impresionante figura y talento frente a la cámara durante una sesión de fotos en traje de baño.

La celebridad, de 27 años, fue nombrada para liderar las recientes campañas publicitarias de la marca Frankies Bikinis, para ser su más reciente embajadora y para colaborar como diseñadora en la colección Americana de trajes de baño y ropa interior.

Para la primera campaña hizo una sesión ambientada en el viejo oeste, con escasos looks representativos de la marca y de dicha temática.

Posó con un diminuto conjunto amarillo compuesto por un sostén de triángulo con holanes en los bordes a juego con un bikini de cintura baja también con holanes, tanto en la cintura como en los cortes de las piernas.

Foto: The Grosby Group

Hizo alarde de su belleza con su cabellera rubia platinada peinada con raya en medio y mechones ondulados enmarcando su rostro definido con maquillaje en tonos bronceados, labial marrón, rímel en las pestañas y blush color canela.

En otras fotografías se lució en topless, sólo ataviada con un bikini con minifalda azul cielo mientras cargaba un conejo beige.

También presumió su figura irreal con escasos bikinis de tipo thong, bodysuits estilo vintage, tops estampados, conjuntos de lencería y mini shorts.

En su cuenta de Instagram compartió algunos detalles de la sesión con un video corto en el que aparece acompañada con la modelo, diseñadora y fundadora de Frankies, Francesca Aiello.

Según los informes, la colección de Gigi, que tendrá 98 piezas diferentes, saldrá en dos partes, la primera el 11 de mayo en línea y luego se lanzará una segunda parte el 2 de junio.

En una entrevista con Yahoo, Aiello destacó el trabajo y talento de la modelo, así como la dedicación y creatividad que le dedicó a la colección.

“Gigi es alguien muy especial e inspirador para mí. Es creativa, trabajadora, amable y cariñosa, y la combinación de esos increíbles rasgos de personalidad con nuestra arraigada amistad es lo que realmente hizo que esta colección no sólo fuera divertida de crear sino también de fotografiar juntas”.

El anuncio de la colección surgió después del cumpleaños número 27 de Gigi. LA modelo celebró a lo grande con una exclusiva fiesta en el club privado Zero Bond de Noho, Manhattan, en Nueva York, a la que acudieron estrellas como Blake Lively, Emily Ratajkowski, Martha Hunt, Helena Christensen, su hermana Bella y su hermano Anwar, así como sus padres Yolanda y Mohamed Hadid.

Uno de los ausentes fue Zayn Malik, con quien Gigi comparte a su hija Khai. Al parecer la expareja se ha mantenido alejada después de las peleas protagonizadas por él y Yolanda Hadid, así como por las demandas interpuestas en contra del ex One Direction por agredir y golpear a su exsuegra mientras Gigi no se encontraba en casa.

Durante las últimas semanas la celebridad se ha mantenido ocupada, más allá de sus asuntos familiares y múltiples celebraciones por su cumpleaños.

Ha estado rodando sesiones fotográficas en Nueva York para varias marcas de moda y belleza como Maybelline, Versace y H&M.

Además ha estado protagonizando ediciones de revistas como Vogue, Pop, InStyle y VMagazine.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí