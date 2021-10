Gigi Hadid y Zayn Malik se separan tras acusaciones de agresión a Yolanda

La relación entre Gigi Hadid y Zayn Malik ha llegado a su fin tras las acusaciones de las supuestas agresiones en contra de la madre de la modelo por parte del cantante de 28 años.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el representante de Gigi, la prioridad de la modelo en este momento es su hija Khai y su privacidad.

“Gigi se está centrando únicamente en lo mejor para Khai. Ella pide privacidad durante este tiempo”.

La revista People fue uno de los principales medios estadounidenses que obtuvo información sobre la separación de la pareja debido a las afirmaciones de Yolanda Hadid en las que dijo que Zayn la golpeó.

“No están juntos en este momento. Sin embargo, ambos son buenos padres. Ellos son co-padres. Yolanda, por su puesto, es muy protectora con Gigi. Quiere lo mejor para su hija y su nieta”, dijo una fuente cercana a People.

Poco después de las acusaciones de agresión física y verbal, The Sun reveló que el ex cantante de One Direction ya fue acusado de cuatro cargos de acoso, pero fue dejado en libertad condicional, con 90 días por cada cargo.

Además se le solicitó completar clases de manejo de ira y un programa de violencia doméstica.

El medio obtuvo documentos judiciales en los que se especifica que la celebridad británica fue acusado de “intención de acosar, molestar o alarmar a Yolanda Hadid, de comunicar palabras lascivas, amenazantes u obscenas”.

Entre las agresiones verbales, Zayn incluyó la ofensa “p*ta holandesa”, “mantente alejada de mi hija”. Asimismo, supuestamente la empujó contra un tocador provocando “angustia mental y dolor físico” a Yolanda.

El altercado tuvo lugar hace varias semanas en la casa que comparte Zayn con Gigi en Pensilvania.

En medio de la disputa, Zayn le gritó a Gigi que lo defendiera y que sacara a la policía de su casa, la cual se encontraba presente durante la pelea.

Al parecer las tensiones en la familia Hadid-Malik no son recientes y la agresión reportada sólo es una parte.

Según los informes, los problemas entre Zayn y Yolanda comenzaron a aumentar cuando se supo que ella filtró la noticia del embarazo de la modelo a pesar de que él pidió que se mantuviera en privado.

"La tensión realmente comenzó entre Yolanda y Zayn el año pasado cuando sospechó que ella fue la que filtró la noticia de su embarazo en primer lugar”, dijo una fuente a The Sun.

“Gigi y Zayn no quisieron anunciarlo públicamente hasta después de que Gigi dio a luz. Con el bloqueo, era el momento perfecto para darles esa privacidad que nunca habrían tenido de otra manera. Estaban muy agradecidos por esa privacidad y estaban muy molestos cuando salió. Zayn es una persona muy, muy reservada y, mientras sale con él, Gigi también se ha vuelto mucho más reservada".

Los conflictos continuaron debido a que, tanto Yolanda como Zayn, tienen diferente noción de la privacidad y de la forma en que quieren criar a la pequeña de 13 meses.

En un comunicado, hecho por el cantante en sus redes sociales, negó las agresiones físicas en contra de Yolanda, aunque aceptó que hubo una discusión con “miembro de la familia de mi pareja”.

Lamentó la forma tan pública en que Yolanda está llevando la situación y la forma en que él quiere abordarla.

“Esto era y debería ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por restaurarnos a un ambiente familiar pacífico que permitirá que yo comparta la crianza de mi hija de la manera que se merece, esto se ha 'filtrado' a la prensa".

