Gisele Bündchen deslumbra con leggings y 'abs' en la playa

La modelo Gisele Bündchen deslumbró en Instagram al compartir una fotografía con motivo del Día Internacional de la Yoga.

Posó para la cámara ataviada con un conjunto deportivo, compuesto por leggings blancos con estampado salmón y un crop top que dejó a la vista su abdomen tonificado.

La estrella de las pasarelas asumió una posición de yoga. No usó maquillaje y tenía el pelo largo suelto sobre el pecho.

La también esposa de Tom Brady compartió que el yoga y la meditación la ayudaron a superar uno de los “momentos más difíciles” de su vida y la ayudaron a conocerse mejor a través de un proceso profundo.

“Con la ayuda del yoga y la meditación, salí de ese período más fuerte y feliz, sabiendo que no importa cuán difíciles parezcan los desafíos en el momento, siempre traen consigo una oportunidad de transformación.

En sus memorias Lessons: My Path to a Meaningful Life, la estrella había contado que tuvo dificultades para adaptarse a la maternidad.

“Cuando me convertí en mamá, me perdí un poco. Fue como si una parte de mí hubiera muerto. Había sido una persona muy independiente. Todo era sobre mí. Pero ahora tenía este pequeño ser, y de repente sentí que no podía hacer otras cosas y eso fue muy difícil para mí”, escribió.