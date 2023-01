Gisele Bündchen hace su regreso como supermodelo en revelador monokini

Gisele Bündchen parece estar retomando su carrera como supermodelo luego de divorciarse de Tom Brady hacia finales del año pasado.

Y es que la modelo fue fotografiada en medio de una sesión fotográfica rodada en Los Ángeles.

Según los informes, Gisele está trabajando con una marca de moda para protagonizar su campaña publicitaria de trajes de baño.

Los paparazzis la captaron modelando un diseño arriesgado que destacó los encantos que conserva a los 42 años.

Lució un monokini morado con detalles metálicos, confeccionado con capucha holgada, escote profundo y área del bikini recortado al estilo thong. Utilizó un bikini nude debajo del traje de baño para evitar un mal funcionamiento de vestuario.

Presumió su belleza con maquillaje claro que le dio efecto de porcelana a su piel, labial nude, sombras claras en los párpados y ligero blush rosado.

Antes de comenzar a rodar la sesión, la estrella de las pasarelas fue vista usando un albornoz blanco con un bodysuit naranja.

Gisele está retomando poco a poco su exitosa carrera como top model luego de haber enfrentado uno de los divorcios más mediáticos del mundo del entretenimiento.

En una entrevista con ELLE magazine, la celebridad dijo que “era su turno” de enfocarse en sus proyectos y en su carrera todavía vigente luego de haber dedicado varios años a su matrimonio y a la crianza de los dos hijos que comparte con Tom Brady.

“He hecho mi parte, estar allí para Tom. Me mudé a Boston y me concentré en crear un capullo y un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y a sus sueños. En este momento de mi vida, siento que he hecho un buen trabajo en eso. Tengo una lista enorme de cosas que tengo que hacer, que quiero hacer. A los 42, me siento más conectada con mi propósito”, señaló.

Y agregó: “Me siento muy realizada, como madre y como esposa. Y ahora va a ser mi turno”.

Además de hacer su regreso a la industria del modelaje, la brasileña, de 42 años, parece estar dándose una segunda oportunidad al amor, o al menos a las relaciones personales, con su entrenador de jiu-jitsu, Joaquim Valente.

Y es que han sido varias veces las que ambos han sido fotografiados juntos, descansando y divirtiéndose en Costa Rica en los últimos meses.

TMZ informó que Joaquim es un instructor de artes marciales que vive en Miami. Ha estado relacionado con la familia de Gisele desde hace un año y medio, cuando ella y sus hijos comenzaron a tomar lecciones de jiu-jitsu.

Una fuente le dijo a People que “Gisele adora y confía en Joaquim y ha pasado mucho tiempo con él”, aunque no están en un “escenario de citas tradicional”.

Asimismo, agregó que tienen una relación personal “profunda”, pero todavía no tienen claro si llevarán su relación a un romance debido a que ella está “feliz y le va muy bien” y “está centrada en sus hijos, su salud y su trabajo”.